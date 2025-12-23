Revelan íconos que engalanarán Top 13 by Isaura Taveras

Más Contenido

    El espacio se transmitirá este 1ro. de enero por Color Visión, de 8:00 a 10:00 de la noche

    Isaura Taveras reveló las figuras que darán vida a la edición del 2026 del ya tradicional espacio televisivo Top 13, el cual esta integrado por personalidades del arte de la República Dominicana con influencia y aportes significativos en diversas ramas del entretenimiento.

    whatsapp image 2025 12 23 at 11.48.28 am (3)
    Las figuras que darán vida a la edición del 2026

    En esta entrega especial, celebrando los 13 años del espacio, se conocerán, a profundidad, las historias de Jochy Santos, Milagros Germán, Alfonso Rodríguez, Vakeró, Ramón Orlando, Héctor Acosta “El Torito”, Niní Cáffaro, Vikiana y María Castillo, quienes engalanan un Top 13 by Isaura Taveras muy especial bajo el concepto “Íconos”.

    whatsapp image 2025 12 23 at 11.48.28 am (2)
    Se conocerán, a profundidad, las historias de Jochy Santos

    “Esta edición está dedicada a las figuras que han sido transcendentales de la cultura dominicana, creando un momento para recordar lo que somos, de donde venimos, el talento, la pasión y el esfuerzo de quienes han dejado una huella imborrable en nuestra identidad”, explicó Isaura.

    whatsapp image 2025 12 23 at 11.48.28 am (1)
    Top 13 será transmitido, como cada año, el 1ro. de enero

    Top 13 será transmitido, como cada año, el 1ro. de enero por Color Visión, canal 9, de 8:00 a 10 de la noche. Además, cabe destacar que esta edición cuenta con la producción y realización de René Brea.

    whatsapp image 2025 12 23 at 11.48.28 am
    Este primer programa del 2026 estará enmarcado en una celebración al talento

    La comunicadora agregó que este primer programa del 2026 estará enmarcado en una celebración al talento, a la historia y al orgullo dominicano.

