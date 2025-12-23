Revelan íconos que engalanarán Top 13 by Isaura Taveras

El espacio se transmitirá este 1ro. de enero por Color Visión, de 8:00 a 10:00 de la noche

Isaura Taveras reveló las figuras que darán vida a la edición del 2026 del ya tradicional espacio televisivo Top 13, el cual esta integrado por personalidades del arte de la República Dominicana con influencia y aportes significativos en diversas ramas del entretenimiento.

En esta entrega especial, celebrando los 13 años del espacio, se conocerán, a profundidad, las historias de Jochy Santos, Milagros Germán, Alfonso Rodríguez, Vakeró, Ramón Orlando, Héctor Acosta “El Torito”, Niní Cáffaro, Vikiana y María Castillo, quienes engalanan un Top 13 by Isaura Taveras muy especial bajo el concepto “Íconos”.

“Esta edición está dedicada a las figuras que han sido transcendentales de la cultura dominicana, creando un momento para recordar lo que somos, de donde venimos, el talento, la pasión y el esfuerzo de quienes han dejado una huella imborrable en nuestra identidad”, explicó Isaura.

Top 13 será transmitido, como cada año, el 1ro. de enero por Color Visión, canal 9, de 8:00 a 10 de la noche. Además, cabe destacar que esta edición cuenta con la producción y realización de René Brea.

La comunicadora agregó que este primer programa del 2026 estará enmarcado en una celebración al talento, a la historia y al orgullo dominicano.