Todos los días a las 10:00am, no te puedes perder Revancha de Amor.

Pitcha es una exitosa directora ejecutiva de publicidad que ve su vida perfecta desmoronarse al descubrir la infidelidad de su esposo heredero, enfrentándose a un drama de amor, traición y secretos familiares, incluyendo una trama de «gestación subrogada». La lucha por el control de un imperio da inicio a inquietantes y emocionantes situaciones en este particular drama.
