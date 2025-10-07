“República Dominicana un Legado para mi hiijo» por Pablo Ulloa

En una emotiva y reflexiva entrega del programa Mckinney, el defensor del Pueblo Pablo Ulloa presentó su libro “República Dominicana: Un legado para mi hijo”, una obra que rápidamente se volvió viral por su mensaje profundo, su carga emocional y su enfoque educativo.

El libro busca concientizar a las nuevas generaciones sobre los valores fundamentales de la República Dominicana, como la libertad, la igualdad y la justicia. Utiliza metáforas, técnicas narrativas y preguntas reflexivas para provocar un cambio de conciencia en sus lectores.