República Dominicana te invita al espectáculo de las Ballenas Jorobadas 2026

Cada año, las cálidas aguas del Atlántico dominicano se convierten en el escenario de uno de los eventos más asombrosos de la naturaleza: la llegada de las Ballenas Jorobadas. Desde las frías aguas del Atlántico Norte, miles de estos majestuosos cetáceos viajan hasta nuestras costas para aparearse y dar a luz a sus crías, convirtiendo a la República Dominicana en el santuario de ballenas más importante del Caribe.

¿Dónde y cuándo verlas?

Si estás planeando tu visita, este es el momento ideal. La temporada es limitada y aquí te damos los detalles clave:

Ubicación principal: El Santuario de Mamíferos Marinos de la Bahía de Samaná es el punto más famoso, aunque también se realizan avistamientos en el Banco de la Plata (Puerto Plata).

El es el punto más famoso, aunque también se realizan avistamientos en el (Puerto Plata). Fechas de la temporada: La temporada se extiende hasta finales de marzo .

La temporada se extiende hasta finales de . El mejor momento: Febrero es considerado el mes pico, donde la actividad es más intensa y las probabilidades de ver saltos y escuchar los cantos de los machos son altísimas.

Recomendaciones para una experiencia inolvidable

Para que tu encuentro con estos gigantes de 40 toneladas sea perfecto, ten en cuenta lo siguiente:

Contrata guías autorizados: Asegúrate de que la embarcación tenga el permiso del Ministerio de Medio Ambiente. Esto garantiza que se respeten las distancias de seguridad para no estresar a las ballenas. Prepárate para el movimiento: El mar en la bahía puede estar picado. Si eres propenso al mareo, toma una pastilla preventiva media hora antes de abordar. Protección solar y ropa cómoda: El sol del Caribe no perdona, incluso en el mar. Lleva protector solar biodegradable, gorra y una chaqueta ligera impermeable por si hay brisa o salpicaduras. Cámara lista, pero ojos abiertos: Capturar el salto es genial, pero no olvides disfrutar el momento con tus propios ojos. El sonido del soplido de una ballena al salir a respirar es algo que ninguna foto puede transmitir.

Una invitación al santuario del Caribe

República Dominicana no es solo sol y playa; es un refugio de vida. Visitar Samaná en esta época es conectar con la fuerza de la naturaleza en su estado más puro. Ver a una madre jorobada cuidar a su ballenato de pocas semanas es una lección de ternura y poder que te cambia la perspectiva.

Te invitamos a dejarte maravillar por la magia de nuestra fauna. Ven a Samaná, disfruta de nuestra gastronomía con coco, de nuestra gente hospitalaria y, sobre todo, ven a darle la bienvenida a las ballenas que, al igual que tú, eligen nuestra isla como su hogar favorito. ¡El espectáculo ya comenzó y solo faltas tú!