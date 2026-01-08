República Dominicana supera los 10 millones de turistas en 2025

El Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, presentó cifras históricas del turismo en 2025: más de 10,2 millones de visitantes entre enero y noviembre, consolidando al país como líder turístico del Caribe

El turismo se consolida como uno de los pilares de la economía dominicana, generando divisas y empleos directos e indirectos.

El Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, presentó cifras históricas del turismo en 2025: más de 10,2 millones de visitantes entre enero y noviembre, consolidando al país como líder turístico del Caribe.

Números históricos

Visitantes totales (ene-nov 2025): 10,284,251 turistas, cifra sin precedentes.

10,284,251 turistas, cifra sin precedentes. Comparación con años anteriores: +52% respecto a 2019 (prepandemia). +13% respecto a 2023.

Llegadas aéreas: 7,884,421 turistas (+35% vs 2019).

7,884,421 turistas (+35% vs 2019). Llegadas por cruceros: 2,399,830 pasajeros (+153% vs 2019).

2,399,830 pasajeros (+153% vs 2019). Principales mercados emisores: Estados Unidos (39%). Canadá (19%). También destacan Colombia y Argentina.



Impacto económico y social

Motor económico: El turismo se consolida como uno de los pilares de la economía dominicana, generando divisas y empleos directos e indirectos.

El turismo se consolida como uno de los pilares de la economía dominicana, generando divisas y empleos directos e indirectos. Inversión hotelera: Más de 6,000 nuevas habitaciones proyectadas para finales de 2025 y 2026, equivalentes a unos 12 hoteles nuevos.

Más de proyectadas para finales de 2025 y 2026, equivalentes a unos 12 hoteles nuevos. Inversión estimada: supera los 2,000 millones de dólares , fortaleciendo la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

supera los , fortaleciendo la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. Infraestructura cultural: Avances en la Ciudad Colonial, con obras terminadas antes de las fiestas navideñas de 2025.

Puertas de entrada

Aeropuerto de Punta Cana: recibe el 62% de los turistas aéreos.

recibe el 62% de los turistas aéreos. Aeropuerto Las Américas: 22%.

22%. Aeropuerto del Cibao: 10%.

David Collado presentó un balance que marca un hito histórico para el turismo dominicano: más de 10 millones de visitantes en 2025, un crecimiento que supera ampliamente los niveles pre-pandemia y que coloca al país por encima de gigantes regionales como Brasil.

Con cifras récord en llegadas aéreas y cruceros, inversiones millonarias en infraestructura hotelera y cultural, y una diversificación de mercados emisores, República Dominicana se reafirma como líder indiscutible del turismo en el Caribe.