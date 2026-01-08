República Dominicana supera los 10 millones de turistas en 2025

El Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, presentó cifras históricas del turismo en 2025: más de 10,2 millones de visitantes entre enero y noviembre, consolidando al país como líder turístico del Caribe
El turismo se consolida como uno de los pilares de la economía dominicana, generando divisas y empleos directos e indirectos.
Números históricos
- Visitantes totales (ene-nov 2025): 10,284,251 turistas, cifra sin precedentes.
- Comparación con años anteriores:
- +52% respecto a 2019 (prepandemia).
- +13% respecto a 2023.
- Llegadas aéreas: 7,884,421 turistas (+35% vs 2019).
- Llegadas por cruceros: 2,399,830 pasajeros (+153% vs 2019).
- Principales mercados emisores:
- Estados Unidos (39%).
- Canadá (19%).
- También destacan Colombia y Argentina.
Impacto económico y social
- Motor económico: El turismo se consolida como uno de los pilares de la economía dominicana, generando divisas y empleos directos e indirectos.
- Inversión hotelera: Más de 6,000 nuevas habitaciones proyectadas para finales de 2025 y 2026, equivalentes a unos 12 hoteles nuevos.
- Inversión estimada: supera los 2,000 millones de dólares, fortaleciendo la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
- Infraestructura cultural: Avances en la Ciudad Colonial, con obras terminadas antes de las fiestas navideñas de 2025.
Puertas de entrada
- Aeropuerto de Punta Cana: recibe el 62% de los turistas aéreos.
- Aeropuerto Las Américas: 22%.
- Aeropuerto del Cibao: 10%.
David Collado presentó un balance que marca un hito histórico para el turismo dominicano: más de 10 millones de visitantes en 2025, un crecimiento que supera ampliamente los niveles pre-pandemia y que coloca al país por encima de gigantes regionales como Brasil.
Con cifras récord en llegadas aéreas y cruceros, inversiones millonarias en infraestructura hotelera y cultural, y una diversificación de mercados emisores, República Dominicana se reafirma como líder indiscutible del turismo en el Caribe.