    República Dominicana supera los 10 millones de turistas en 2025

    El Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, presentó cifras históricas del turismo en 2025: más de 10,2 millones de visitantes entre enero y noviembre, consolidando al país como líder turístico del Caribe

    El turismo se consolida como uno de los pilares de la economía dominicana, generando divisas y empleos directos e indirectos.

    El Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, presentó cifras históricas del turismo en 2025: más de 10,2 millones de visitantes entre enero y noviembre, consolidando al país como líder turístico del Caribe.

    Números históricos

    • Visitantes totales (ene-nov 2025): 10,284,251 turistas, cifra sin precedentes.
    • Comparación con años anteriores:
      • +52% respecto a 2019 (prepandemia).
      • +13% respecto a 2023.
    • Llegadas aéreas: 7,884,421 turistas (+35% vs 2019).
    • Llegadas por cruceros: 2,399,830 pasajeros (+153% vs 2019).
    • Principales mercados emisores:
      • Estados Unidos (39%).
      • Canadá (19%).
      • También destacan Colombia y Argentina.

    Impacto económico y social

    • Motor económico: El turismo se consolida como uno de los pilares de la economía dominicana, generando divisas y empleos directos e indirectos.
    • Inversión hotelera: Más de 6,000 nuevas habitaciones proyectadas para finales de 2025 y 2026, equivalentes a unos 12 hoteles nuevos.
    • Inversión estimada: supera los 2,000 millones de dólares, fortaleciendo la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
    • Infraestructura cultural: Avances en la Ciudad Colonial, con obras terminadas antes de las fiestas navideñas de 2025.

    Puertas de entrada

    • Aeropuerto de Punta Cana: recibe el 62% de los turistas aéreos.
    • Aeropuerto Las Américas: 22%.
    • Aeropuerto del Cibao: 10%.

    David Collado presentó un balance que marca un hito histórico para el turismo dominicano: más de 10 millones de visitantes en 2025, un crecimiento que supera ampliamente los niveles pre-pandemia y que coloca al país por encima de gigantes regionales como Brasil.

    Con cifras récord en llegadas aéreas y cruceros, inversiones millonarias en infraestructura hotelera y cultural, y una diversificación de mercados emisores, República Dominicana se reafirma como líder indiscutible del turismo en el Caribe.

