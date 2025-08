república dominicana sub campeones de golf juvenil del caribe 2025

El equipo dominicano de golf juvenil se destacó en el torneo de Puerto Rico

Por Noticias SIN

La selección nacional de golf juvenil se coronó subcampeona de los Caribbean Amateur Junior Golf Championchips celebrados en el Grand Reserve Golf Club en Puerto Rico.

Tras tres días de competencia bajo el sol borinqueño, el equipo dominicano logró acumular los puntos necesarios para alcanzar una vez más su supremacía sobre los equipos de Jamaica, Bahamas, Barbados, Bermuda, Turcas & Caicos y Trinidad & Tobago. Como resultado del desempeño de sus atletas en el formato stroke play de las categorías femeninas y masculinas Sub 13, Sub 15 y Sub 18, respectivamente.

Los atletas más destacados del equipo dominicano son:

Waldo Aguasvivas Arias, que alcanzó la segunda posición de la categoría Sub 15 con sólidas rondas de 76-73-72 para un total de 221 golpes.

Alejandro Balbuena, que se alzó con el tercer puesto de la categoría Sub 13.

El equipo técnico estuvo liderado por Rita Claudia Arias como manager del equipo, Cledy Córdoba como coach y Carlos Hoyo como delegado técnico. Estos agradecieron a los atletas por su compromiso, dedicación y espíritu competitivo, así mismo resaltaron el apoyo de la Federación Dominicana de Golf y de los distintos patrocinadores y colaboradores que hicieron posible esta destacada participación