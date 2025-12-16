República Dominicana, Puerto Rico y México no participarán en Serie del Caribe 2026 en Venezuela

Las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y México notificaron formalmente su imposibilidad de asistir al evento en Venezuela.

Por Noticias SIN

Santo Domingo.– La Serie del Caribe 2026 enfrenta un escenario de incertidumbre luego de que las ligas profesionales de República Dominicana, México y Puerto Rico comunicaran formalmente que no se encuentran en condiciones de asistir al evento, programado del 1 al 7 de febrero de 2026 en Venezuela.

La información fue dada a conocer por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), que explicó que la notificación se realizó en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, en la que dichas ligas expusieron que su decisión responde a situaciones externas ajenas a su control.

La CBPC precisó que la comunicación fue recibida dentro de un clima de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación. Al mismo tiempo, reconoció la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), la cual ha reiterado que cuenta con las condiciones organizativas necesarias para la celebración del torneo.

Acciones y postura de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe

Asimismo, la Confederación valoró el trabajo realizado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos adelantados en la planificación de la Serie del Caribe 2026.

Ante este panorama, la CBPC informó que continúa evaluando de manera responsable la situación, junto a sus ligas miembros, considerando las distintas alternativas disponibles, y aseguró que mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier decisión que sea adoptada.