República Dominicana celebra el Día Nacional de la Bachata

La República Dominicana celebra hoy el Día Nacional de la Bachata, una jornada dedicada a honrar uno de los géneros musicales más emblemáticos del país, reconocido por la UNESCO en 2019 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Origen y evolución de la bachata
- Década de 1960: La bachata nació en los barrios populares y zonas rurales, inicialmente conocida como “música de amargue” por sus letras cargadas de nostalgia y desamor.
- Instrumentación: Se consolidó con la guitarra española, el bongó y la güira, creando un estilo propio que pronto se convirtió en símbolo nacional.
- Estigmatización inicial: Durante años fue relegada y considerada música de cabaret, pero su arraigo popular la llevó a conquistar escenarios internacionales.
- Reconocimiento mundial: En 2019 la UNESCO declaró la bachata patrimonio cultural, destacando su capacidad de transmitir emociones universales como el amor, la pasión y la tristeza.
Grandes exponentes
- José Manuel Calderón: Considerado el padre de la bachata, grabó los primeros temas en los años 60.
- Luis Segura, Antony Santos, Frank Reyes y Zacarías Ferreira: Consolidaron el género en las décadas siguientes, dándole prestigio y popularidad.
- Romeo Santos y Aventura: Llevaron la bachata a escenarios globales, fusionándola con otros géneros y convirtiéndola en fenómeno internacional.
Importancia cultural y social
- Identidad nacional: La bachata refleja la sensibilidad y esencia del pueblo dominicano.
- Proyección internacional: Hoy es uno de los géneros tropicales más bailados en el mundo, con millones de seguidores en América, Europa y Asia.
- Patrimonio vivo: Su evolución demuestra cómo una música nacida en la marginalidad se transformó en un referente cultural global.
La bachata, que alguna vez fue marginada, hoy se celebra como patrimonio y orgullo nacional. En cada acorde de guitarra y cada verso de amargue, la República Dominicana reafirma su identidad y proyecta al mundo la fuerza de su cultura.