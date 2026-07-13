Regresa Yo soy Betty, la fea a Color Visión

El clásico que conquistó al mundo vuelve a tu pantalla. Disfruta de Yo soy Betty, la fea este 17 de agosto a las 5:00 p.m. por Color Visión.

Los clásicos no pasan de moda: El fenómeno global «Yo soy Betty, la fea» regresa a la televisión dominicana

El fenómeno televisivo que rompió todos los récords de audiencia y cruzó fronteras culturales regresa para conquistar nuevamente a la República Dominicana. Yo soy Betty, la fea, la telenovela colombiana que redefinió el entretenimiento en Latinoamérica y el mundo, vuelve a la pantalla nacional.

La entrañable historia de la brillante pero poco agraciada economista Beatriz Pinzón Solano, su complicada relación con don Armando Mendoza y las inolvidables ocurrencias del «Cuartel de las feas» en los pasillos de Ecomoda, ha demostrado con el paso de las décadas que los verdaderos clásicos nunca pasan de moda. Su humor, sus lecciones sobre la autenticidad y sus personajes siguen tan vigentes como el primer día.

Detalles del gran estreno

Para las nuevas generaciones que desean descubrir este fenómeno y para los fanáticos que anhelan revivir cada capítulo, la cita ya está pautada:

Fecha de estreno: 17 de agosto

17 de agosto Horario: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Canal: Color Visión

Prepárate para reír, emocionarte y disfrutar del regreso de la historia que cambió para siempre la televisión latinoamericana.