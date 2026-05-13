El aclamado programa «Quisqueyanos Valientes» vuelve a las pantallas este próximo 20 de mayo por Color Visión, para contar las historias de sacrificio y gloria de nuestros atletas antes de competir en casa.

La gloria deportiva no nace en el podio, sino mucho antes. Con esta premisa, la destacada periodista Jessica Hasbún trae de regreso a la televisión dominicana el aclamado proyecto «Quisqueyanos Valientes».

Esta nueva entrega, que se estrena el próximo 20 de mayo, llega en una edición especial y cargada de adrenalina: la ruta oficial rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La historia detrás de la medalla

A menudo, el público solo es testigo del momento en que un atleta cruza la meta o levanta el oro, pero «Quisqueyanos Valientes» busca cambiar esa narrativa. La serie documental nos recordará que la verdadera historia empieza mucho antes del pitazo inicial: nace en las madrugadas silenciosas, se forja en las pistas vacías y vive en el corazón de aquellos atletas que apostaron todo, incluso cuando nadie los miraba.

Bajo la conducción y producción de Hasbún, el programa se adentrará en la vida, los retos y la inquebrantable disciplina de los deportistas que se preparan para defender los colores de nuestra bandera.

El orgullo de competir en casa

Santo Domingo 2026 está cada vez más cerca y el país se prepara para ser el epicentro del deporte regional. Cuando llegue el momento de competir en nuestra propia tierra, frente a nuestra gente, el público verá mucho más que medallas en juego.

A través de las pantallas, veremos sacrificio, resiliencia, disciplina y a un país entero reflejado en el rostro de quienes llevan el escudo nacional en el pecho. Esta temporada de «Quisqueyanos Valientes» servirá como el puente perfecto para que la ciudadanía conozca y conecte con sus héroes deportivos antes de la gran cita.

¡Para no perdérselo!

Para ser testigo de estas historias inspiradoras, la cita ya está pautada:

Gran Estreno: Miércoles 20 de mayo

Miércoles 20 de mayo Horario: Todos los miércoles a las 9:00 PM

Todos los miércoles a las 9:00 PM Canal: Color Visión (Canal 9)

Como bien dicta el lema de esta nueva e imperdible temporada: Porque cuando un dominicano compite por su tierra, ¡nunca está luchando solo!