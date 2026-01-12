RD se promociona en la Gran Manzana: lanzan campaña en la Línea A del metro

La iniciativa busca acercar la oferta turística dominicana a millones de pasajeros diarios, mostrando imágenes vibrantes de playas, cultura y gastronomía del país en los vagones y estaciones.

El Ministro de Turismo de República Dominicana presentó en Nueva York una innovadora campaña promocional que recorrerá la Línea A del metro, una de las más transitadas de la ciudad.

Durante el lanzamiento, el Ministro destacó que esta acción forma parte de la estrategia de posicionamiento internacional de República Dominicana, especialmente en el mercado estadounidense, principal emisor de visitantes hacia el país.

Con esta ruta promocional, el turismo dominicano se proyecta en un escenario urbano de gran impacto, reforzando su liderazgo en el Caribe y su atractivo como destino de vacaciones, inversión y cultura.