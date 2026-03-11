RD lídera índice en Libertad de Expresión

Con una puntuación de 82.17 sobre 100, el país se distingue como la única nación de todo el continente americano que mantiene la categoría de «con libertad de expresión» en un entorno regional de marcado deterioro.

La República Dominicana ha alcanzado un hito histórico al posicionarse en el primer lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025. Con una puntuación de 82.17 sobre 100, el país se distingue como la única nación de todo el continente americano que mantiene la categoría de «con libertad de expresión» en un entorno regional de marcado deterioro.

Un oasis en la región

El informe, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), destaca que mientras el promedio global de libertad de prensa ha caído a sus niveles más bajos (47.10 puntos), la República Dominicana ha logrado mantener una estabilidad institucional que favorece el ejercicio periodístico.

El presidente Luis Abinader celebró estos resultados, resaltando que el país se ha convertido en un referente de transparencia y democracia en la región.