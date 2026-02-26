Raymond y Miguel se quejan por la falta de ayuda a la Tv dominicana

Hacen un llamado al gobierno y a los dueños de canales para que apoyen los programas de calidad que transmiten valores

En este video, Raymond Pozo y Miguel Céspedes anuncian el lanzamiento de su nueva película, «De tal palo tal astilla», que se estrenará el 5 de marzo en cines. La película es una comedia de enredos y suspenso con mucha acción.

Además, discuten los desafíos de la televisión dominicana frente al auge de las redes sociales. Hacen un llamado al gobierno y a los dueños de canales para que apoyen los programas de calidad que transmiten valores. Resaltan la importancia de no recurrir a chistes de mal gusto o a un lenguaje vulgar para mantener la audiencia, defendiendo el humor sano.