Rafael Ventura: “¿Qué país estamos construyendo?”

En una intervención reciente en El Show del Mediodía, el comunicador Rafael Ventura lanzó una reflexión contundente: “¿Qué país estamos construyendo?”.

Esta pregunta, cargada de crítica y preocupación, se enmarca en un contexto de debates sobre corrupción, justicia, derechos sociales y el rumbo político de República Dominicana.

Ventura no solo plantea una inquietud, sino que invita a una introspección colectiva sobre el modelo de país que se está consolidando. Su mensaje ha resonado en redes sociales y medios, generando reacciones tanto de apoyo como de controversia.