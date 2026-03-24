Rafael Bobadilla ganó Comediante del Año en Premios Soberano 2026

Con este segundo Soberano, Bobadilla se confirma como la cara más fresca y exitosa del humor actual en la República Dominicana.

Rafael Bobadilla se alzó con el galardón de Comediante del Año en la edición 2026 de los Premios Soberano.

Este triunfo tiene un significado especial para el humorista, ya que representa su segundo año consecutivo obteniendo esta estatuilla. Bobadilla, conocido por sus populares personajes como «Hari» y sus destacadas imitaciones de figuras políticas como Danilo Medina y Luis Abinader, expresó su gratitud al recibir el premio, dedicándolo a Dios y a su público.