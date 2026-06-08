Prepárate para la espectacular Superluna de este 15 de junio. Descubre por qué ocurre, su significado y los mejores tips de experto para observarla

Luna de Fresa con un punto de perigeo este 15 de junio, tendremos una noche de iluminación excepcional, ideal para observar los mares y cráteres lunares incluso sin telescopio

Una vista cercana de la Luna

Si eres un apasionado de los misterios del cosmos o simplemente disfrutas de los espectáculos naturales, marca el 15 de junio en tu calendario.

El cielo nocturno nos regalará uno de los fenómenos lunares más cautivadores y fotogénicos del año: una espectacular Superluna.

¿Qué es exactamente una Superluna? (La ciencia detrás del brillo)

El término «Superluna» fue acuñado por la astrología, pero la astronomía lo adoptó para explicar un evento orbital muy específico llamado «perigeo-sizigia».

Para entenderlo de forma sencilla, debes saber que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto, sino una elipse. Esto significa que hay momentos en los que nuestro satélite está más lejos (apogeo) y momentos en los que está más cerca (perigeo).

Una Superluna ocurre cuando coinciden dos factores matemáticos:

Fase de Luna Llena (el Sol ilumina completamente la cara visible de la Luna). El Perigeo (la Luna se encuentra en el punto de su órbita más cercano a la Tierra).

¿El resultado visual? Nuestro satélite natural puede llegar a verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena convencional.

La Superluna de junio: ¿Por qué es tan especial?

A la luna llena que ocurre en el mes de junio se le conoce tradicionalmente en el hemisferio norte como la «Luna de Fresa» (Strawberry Moon).

Es importante aclarar que este nombre no significa que la Luna se vaya a teñir de color rosa o rojo (eso ocurre durante los eclipses lunares). El nombre proviene de las antiguas tribus algonquinas de Norteamérica, quienes usaban las fases lunares para medir el tiempo y sabían que la luna llena de junio marcaba la corta temporada de cosecha de las fresas silvestres.

Al coincidir esta tradicional Luna de Fresa con un punto de perigeo este 15 de junio, tendremos una noche de iluminación excepcional, ideal para observar los mares y cráteres lunares incluso sin telescopio.

Una majestuosa luna

4 Consejos de experto para observar (y fotografiar) la Superluna

No necesitas ser un científico de la NASA para disfrutar de este evento, pero seguir estas recomendaciones mejorará tu experiencia:

1. Atrapa la «Ilusión Lunar»: El mejor momento para observar la Superluna es justo durante su salida (al atardecer) o durante su puesta (al amanecer). Cuando la Luna está cerca del horizonte, nuestro cerebro la compara con edificios, árboles o montañas, creando una ilusión óptica que la hace lucir colosal.

El mejor momento para observar la Superluna es justo durante su salida (al atardecer) o durante su puesta (al amanecer). Cuando la Luna está cerca del horizonte, nuestro cerebro la compara con edificios, árboles o montañas, creando una ilusión óptica que la hace lucir colosal. 2. Aléjate de la contaminación lumínica: Aunque la Superluna es lo suficientemente brillante para verse en el centro de la ciudad, alejarte de las luces artificiales te permitirá apreciar mejor su resplandor natural contra el fondo estrellado.

Aunque la Superluna es lo suficientemente brillante para verse en el centro de la ciudad, alejarte de las luces artificiales te permitirá apreciar mejor su resplandor natural contra el fondo estrellado. 3. Prepara tus binoculares: Si tienes unos prismáticos o un pequeño telescopio aficionado, este es el momento de usarlos. El aumento del brillo acentúa los contrastes en la superficie lunar, permitiéndote ver los cráteres Tycho y Copérnico con una claridad asombrosa.

Si tienes unos prismáticos o un pequeño telescopio aficionado, este es el momento de usarlos. El aumento del brillo acentúa los contrastes en la superficie lunar, permitiéndote ver los cráteres Tycho y Copérnico con una claridad asombrosa. 4. Tips para tu cámara (o celular): Si vas a tomar fotos, desactiva el flash. Toca la pantalla de tu teléfono sobre la Luna para enfocarla y baja manualmente la exposición (el icono del «sol» que aparece al lado) para evitar que salga como una simple mancha blanca brillante y puedas capturar sus manchas grises.

¿Estás listo para mirar hacia arriba?

¿Estás listo para mirar hacia arriba? Prepara tu cámara, avisa a tus amigos y busca un lugar despejado este 15 de junio. ¡El universo nos ofrece su arte de forma gratuita!