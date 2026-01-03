Desde distintos rincones de la capital de Venezuela, ciudadanos reportan detonaciones y sobrevuelos, compartiendo imágenes y testimonios de una madrugada muy tensa.

La capital venezolana amaneció en tensión tras una serie de explosiones y sobrevuelos militares registrados durante la madrugada. Según ciudadanos de distintos sectores se reportaron al menos siete detonaciones cerca de instalaciones estratégicas como Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota, además de movimientos en La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.

El gobierno de Nicolás Maduro denunció una “gravísima agresión militar” atribuida a Estados Unidos y decretó un estado de conmoción exterior en todo el país. En paralelo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Caracas estaba siendo bombardeada con misiles y solicitó reuniones urgentes en la ONU y la OEA.

Videos difundidos en redes sociales muestran humo y sonidos de explosiones, mientras habitantes de varias comunidades salieron a las calles en busca de información y seguridad. La incertidumbre domina el ambiente.