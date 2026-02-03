Puerto Rico contra el reloj para definir su selección del Clásico Mundial

La Federación de Béisbol de Puerto Rico tiene hasta este martes a las 10:00 de la mañana para entregar la lista definitiva de los 30 jugadores que conformarán la novena nacional.

Por Noticias SIN

REDACCIÓN.– A pocos días del inicio del Clásico Mundial de Béisbol, la Selección Nacional de Puerto Rico enfrenta una carrera contrarreloj para completar su roster oficial, en medio de ausencias importantes y retrasos en la aprobación de seguros de varios jugadores.

Como parte de estos esfuerzos, la gobernadora Jenniffer González se reunió con la Federación de Béisbol de Puerto Rico para evaluar la situación actual del conjunto boricua y buscar soluciones que permitan una participación competitiva en el torneo internacional.

De acuerdo con información obtenida por El Nuevo Día, los directivos federativos presentaron un informe detallado sobre las denegaciones iniciales y las autorizaciones tardías relacionadas con los seguros de algunos peloteros, factor que ha condicionado la disponibilidad de figuras clave.

Por otro lado, la federación confirmó el domingo la disponibilidad de los lanzadores Edwin «Sugar» Díaz, Fernando Cruz, Yacksel Ríos, Jovani Morán y Luis Quiñones, además del jardinero Heliot Ramos, quienes sí cuentan con el aval correspondiente para representar a la isla.



A través de sus redes sociales, la gobernadora González destacó el trabajo conjunto entre las autoridades y el ente federativo, subrayando el compromiso con el deporte y la representación de Puerto Rico en el Clásico Mundial.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico tiene hasta este martes a las 10:00 de la mañana para entregar la lista definitiva de los 30 jugadores que conformarán la novena nacional. Los rosters oficiales de todos los equipos participantes serán anunciados este jueves.