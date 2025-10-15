En el programa Panorama Semanal, se presentó la edición titulada “Proyecto Salud Mental”, donde especialistas y comunicadores analizaron la importancia de atender la salud mental en la República Dominicana y propusieron iniciativas para fortalecer la prevención y el acceso a servicios.

: Los conductores Domingo Páez, Dr. Héctor Guerrero y Dr. Ricardo Nieves coincidieron en que la salud mental ha sido históricamente relegada en las políticas públicas, y que es urgente colocarla en el centro de la agenda nacional. Proyecto integral : Se discutió la necesidad de un plan que abarque prevención, tratamiento y reinserción social , con énfasis en jóvenes y poblaciones vulnerables.

: Se resaltó que uno de los mayores retos es combatir la estigmatización de los trastornos mentales, promoviendo campañas educativas y espacios de diálogo. Recursos y acceso: Los panelistas señalaron que el país requiere más profesionales especializados, centros de atención comunitaria y financiamiento sostenido para garantizar cobertura.

La discusión se conecta con tendencias en América Latina, donde varios países han lanzado planes nacionales de salud mental tras la pandemia, reconociendo el impacto del aislamiento, la violencia y la precariedad económica en la población.