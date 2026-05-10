Nuria Piera presenta “El lado oculto del caso Llenas Aybar: Los Palma Meccia”

La investigación explora la posible implicación de la familia Palma Meccia

Nuria Piera analiza el asesinato de José Rafael Llenas Aybar, ocurrido hace tres décadas, a raíz de la reciente liberación del convicto Mario José Redondo Llenas.

La investigación explora la posible implicación de la familia Palma Meccia, parientes de diplomáticos argentinos que fueron vinculados con teorías de satanismo, narcotráfico y abuso, aunque nunca enfrentaron la justicia dominicana.

El reporte presenta un contraste entre la versión de la defensa, que sostiene que los argentinos manipularon al joven, y la postura del exfiscal, quien afirma que el móvil fue puramente económico.

A través de testimonios y datos actuales, se revela que los miembros de la familia señalada fallecieron o rehicieron sus vidas en Argentina, protegidos por inmunidad.

Finalmente, el contenido subraya cómo este crimen atroz aún genera interrogantes sin resolver y un profundo impacto en la memoria colectiva de la sociedad dominicana.