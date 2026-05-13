Francisco Tavárez «El PRM quiere pactar con Danilo Medina»

En una entrevista realizada por Jatnna Tavárez, Francisco Tavárez, conocido como El Demócrata, en el programa Con Jatnna revela que «El PRM quiere pactar con Danilo Medina»

Jatnna y Francisco Tavárez discuten la hipótesis de un posible pacto secreto entre el PRM y el PLD para una eventual segunda vuelta electoral, con el fin de evitar que Leonel Fernández gane la presidencia.

Francisco sugiere que, dado el enfrentamiento personal entre Danilo y Leonel, la decisión que tome el expresidente Danilo Medina será determinante para el resultado del 2028.

Analiza la decisión del presidente Luis Abinader de detener el proyecto minero de GoldQuest en San Juan. Francisco califica la medida como valiente, argumentando que el Estado debe priorizar la infraestructura hídrica y la sostenibilidad agrícola antes de otorgar concesiones mineras que afecten los recursos naturales de la zona.

Francisco Tavárez presenta su libro titulado La conjura haitiana y la maldición dominicana. Explica que es el resultado de cinco años de investigación, recorridos por la frontera y el análisis de documentos secretos.

La obra aborda 221 años de historia de Haití y ha sido presentada en importantes ferias internacionales como las de Guadalajara, Bogotá y próximamente Madrid.

Análisis político electoral:

Desgaste del PRM: Francisco comenta que el partido de gobierno ha tenido dificultades para consolidar una estructura interna sólida y que ha sufrido un desgaste natural tras años de gestión.

Francisco comenta que el partido de gobierno ha tenido dificultades para consolidar una estructura interna sólida y que ha sufrido un desgaste natural tras años de gestión. El rol de Danilo Medina: Se discute la hipótesis de un posible pacto secreto entre el PRM y el PLD para una eventual segunda vuelta electoral, con el fin de evitar que Leonel Fernández gane la presidencia. Francisco sugiere que, dado el enfrentamiento personal entre Danilo y Leonel, la decisión que tome el expresidente Danilo Medina será determinante para el resultado del 2028.

El programa concluye con una reflexión sobre la importancia del análisis político objetivo y el agradecimiento por la larga trayectoria del espacio televisivo.