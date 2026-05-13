Indomet: Hoy miércoles, se esperan lluvias durante la madrugada

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Hoy miércoles, se esperan lluvias durante la madrugada hacia poblados en San Cristóbal, Peravia y Barahona, debido a la nubosidad transportada por el viento.

También te puede interesar Versículo de la Biblia de hoy: Lectura y explicación breve

En la tarde hasta primeras horas de la noche, una vaguada al noroeste de la nación combinará sus efectos con el calor vespertino, generando algunos incrementos nubosos que estarán acompañados de aguaceros aislados y tronadas en poblados del noroeste, norte y el Valle del Cibao.

Distrito Nacionalmedio nublado en ocasiones.

Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la mañana.

Este  jueves, la vaguada estará generando chubascos de manera dispersa en las horas de la mañana, sobre poblados en el este y sureste de la nación, mientras que en la tarde hasta primeras horas de la noche, volverán a presentarse incrementos de la nubosidad acompañados de algunos aguaceros y tronadas en localidades de las regiones noroeste, norte y el Valle del Cibao.    

Resumen: sistema de alta presión continúa limitando las lluvias sobre el país hoy. Una vaguada estará generando algunos aguaceros hacia el interior del país miércoles y jueves. Temperaturas bastante calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoNubes dispersas.33/3520/22
Puerto PlataNubes dispersas.32/3421/23
DuarteNubes dispersas. Chubascos en la tarde.30/3221/23
ConstanzaNubes dispersas.28/3013/15
PeraviaNubes dispersas. Chubascos en la mañana.31/3322/24
San Pedro de MacorísNubes dispersas. Chubascos en la mañana.30/3220/22
La RomanaNubes dispersas.31/3321/23
La VegaNubes dispersas. Chubascos en la tarde.33/3521/23
Monseñor NouelNubes dispersas. Chubascos en la tarde.31/3320/22
San CristóbalNubes dispersas. Chubascos en la mañana.30/3220/22
SamanáNubes dispersas. Chubascos en la mañana.33/3420/22
Monte CristiNubes dispersas.31/3320/22
AzuaNubes dispersas.32/3422/24
San JuanNubes dispersas.31/3318/20
BarahonaNubes dispersas. Chubascos en la mañana.32/3321/23
La AltagraciaNubes dispersas.32/3422/24

Meteorólogos: José Medina / Eimer Bautista.-

Hoy miércoles, se esperan lluvias durante la madrugada hacia poblados en San Cristóbal, Peravia y Barahona, debido a la nubosidad transportada por el viento.

También te puede interesar Versículo de la Biblia de hoy: Lectura y explicación breve

En la tarde hasta primeras horas de la noche, una vaguada al noroeste de la nación combinará sus efectos con el calor vespertino, generando algunos incrementos nubosos que estarán acompañados de aguaceros aislados y tronadas en poblados del noroeste, norte y el Valle del Cibao.

Distrito Nacionalmedio nublado en ocasiones.

Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la mañana.

Este  jueves, la vaguada estará generando chubascos de manera dispersa en las horas de la mañana, sobre poblados en el este y sureste de la nación, mientras que en la tarde hasta primeras horas de la noche, volverán a presentarse incrementos de la nubosidad acompañados de algunos aguaceros y tronadas en localidades de las regiones noroeste, norte y el Valle del Cibao.    

Resumen: sistema de alta presión continúa limitando las lluvias sobre el país hoy. Una vaguada estará generando algunos aguaceros hacia el interior del país miércoles y jueves. Temperaturas bastante calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoNubes dispersas.33/3520/22
Puerto PlataNubes dispersas.32/3421/23
DuarteNubes dispersas. Chubascos en la tarde.30/3221/23
ConstanzaNubes dispersas.28/3013/15
PeraviaNubes dispersas. Chubascos en la mañana.31/3322/24
San Pedro de MacorísNubes dispersas. Chubascos en la mañana.30/3220/22
La RomanaNubes dispersas.31/3321/23
La VegaNubes dispersas. Chubascos en la tarde.33/3521/23
Monseñor NouelNubes dispersas. Chubascos en la tarde.31/3320/22
San CristóbalNubes dispersas. Chubascos en la mañana.30/3220/22
SamanáNubes dispersas. Chubascos en la mañana.33/3420/22
Monte CristiNubes dispersas.31/3320/22
AzuaNubes dispersas.32/3422/24
San JuanNubes dispersas.31/3318/20
BarahonaNubes dispersas. Chubascos en la mañana.32/3321/23
La AltagraciaNubes dispersas.32/3422/24

Meteorólogos: José Medina / Eimer Bautista.-

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