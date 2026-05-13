Hoy miércoles, se esperan lluvias durante la madrugada hacia poblados en San Cristóbal, Peravia y Barahona, debido a la nubosidad transportada por el viento.

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En la tarde hasta primeras horas de la noche, una vaguada al noroeste de la nación combinará sus efectos con el calor vespertino, generando algunos incrementos nubosos que estarán acompañados de aguaceros aislados y tronadas en poblados del noroeste, norte y el Valle del Cibao.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones.

Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la mañana.

Este jueves, la vaguada estará generando chubascos de manera dispersa en las horas de la mañana, sobre poblados en el este y sureste de la nación, mientras que en la tarde hasta primeras horas de la noche, volverán a presentarse incrementos de la nubosidad acompañados de algunos aguaceros y tronadas en localidades de las regiones noroeste, norte y el Valle del Cibao.

Resumen: sistema de alta presión continúa limitando las lluvias sobre el país hoy. Una vaguada estará generando algunos aguaceros hacia el interior del país miércoles y jueves. Temperaturas bastante calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Nubes dispersas. 33/35 20/22 Puerto Plata Nubes dispersas. 32/34 21/23 Duarte Nubes dispersas. Chubascos en la tarde. 30/32 21/23 Constanza Nubes dispersas. 28/30 13/15 Peravia Nubes dispersas. Chubascos en la mañana. 31/33 22/24 San Pedro de Macorís Nubes dispersas. Chubascos en la mañana. 30/32 20/22 La Romana Nubes dispersas. 31/33 21/23 La Vega Nubes dispersas. Chubascos en la tarde. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Nubes dispersas. Chubascos en la tarde. 31/33 20/22 San Cristóbal Nubes dispersas. Chubascos en la mañana. 30/32 20/22 Samaná Nubes dispersas. Chubascos en la mañana. 33/34 20/22 Monte Cristi Nubes dispersas. 31/33 20/22 Azua Nubes dispersas. 32/34 22/24 San Juan Nubes dispersas. 31/33 18/20 Barahona Nubes dispersas. Chubascos en la mañana. 32/33 21/23 La Altagracia Nubes dispersas. 32/34 22/24

Meteorólogos: José Medina / Eimer Bautista.-