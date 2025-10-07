Quantcast
Más Contenido

    ¿Propina debe de ser voluntaria?

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    ¿Propina o impuesto disfrazado? En República Dominicana, el 10 % que aparece en tu factura no siempre es un gesto de gratitud, sino una obligación legal.

    Pero, ¿debe seguir siendo así?

    ¿Propina o impuesto disfrazado? En República Dominicana, el 10 % que aparece en tu factura no siempre es un gesto de gratitud, sino una obligación legal.

    Pero, ¿debe seguir siendo así?

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados