Presidente Abinader impulsa el proyecto Punta Bergantín

El presidente Luis Abinader visita Punta Bergantín en Puerto Plata, un ambicioso proyecto turístico que transformará la zona con empleos y hoteles.

El presidente de la República, Luis Abinader, realizó una visita de supervisión al ambicioso proyecto turístico e inmobiliario Punta Bergantín, ubicado en la provincia de Puerto Plata.

Esta iniciativa estratégica busca reimpulsar el posicionamiento de la llamada «Novia del Atlántico» en el mapa del turismo internacional, atrayendo inversiones de gran envergadura y consolidando una nueva oferta hotelera y de desarrollo económico para la región norte del país.

El recorrido permitió constatar el ritmo de los trabajos de este complejo, concebido para diversificar la propuesta vacacional dominicana mediante la integración de un modelo sostenible, moderno y de alta gama.

Claves del impacto de Punta Bergantín en el turismo local

¿Qué aporta al turismo?: Diversifica y moderniza la infraestructura de Puerto Plata mediante la incorporación de miles de nuevas habitaciones operadas por marcas hoteleras internacionales de prestigio.

Diversifica y moderniza la infraestructura de Puerto Plata mediante la incorporación de miles de nuevas habitaciones operadas por marcas hoteleras internacionales de prestigio. ¿Cómo dinamiza la economía?: Genera miles de empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo comercial, la capacitación laboral y el encadenamiento productivo de las comunidades circundantes.

Genera miles de empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo comercial, la capacitación laboral y el encadenamiento productivo de las comunidades circundantes. ¿Quiénes participan?: El proyecto es impulsado por el Gobierno central a través de alianzas público-privadas, con la activa participación de inversionistas y líderes de la industria turística global.

El proyecto es impulsado por el Gobierno central a través de alianzas público-privadas, con la activa participación de inversionistas y líderes de la industria turística global. ¿Por qué es fundamental?: Porque posiciona a Punta Bergantín como un nuevo polo de atracción para visitantes de alto poder adquisitivo, reafirmando el liderazgo de la República Dominicana en el Caribe.

«Punta Bergantín representa la transformación definitiva del turismo en Puerto Plata, un proyecto que elevará nuestra competitividad y abrirá oportunidades históricas de empleo y desarrollo,» han destacado autoridades del sector.

Con este paso firme en la supervisión de obras prioritarias, la administración actual consolida su visión de llevar el crecimiento turístico a cada rincón del territorio nacional, garantizando un futuro próspero para la industria hotelera dominicana.