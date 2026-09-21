21 de septiembre: Día Internacional de la Paz

Descubre por qué se conmemora el Día Internacional de la Paz este 21 de septiembre, su verdadero significado y cómo se alcanza a nivel global.

En un mundo marcado por constantes tensiones geopolíticas y sociales, la humanidad vuelve su mirada hacia un objetivo común cada 21 de septiembre: la conmemoración del Día Internacional de la Paz. Instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta fecha no solo invita a un cese temporal de hostilidades en las zonas de conflicto, sino que plantea una pausa reflexiva indispensable sobre el estado de la convivencia global.

Lejos de entenderse como un concepto estático, la paz se erige como un compromiso permanente que interpela directamente a los gobiernos, las instituciones y los ciudadanos de todos los continentes.

Claves y dimensiones de la paz mundial

¿Por qué se conmemora?: La ONU estableció este día para consagrarlo al fortalecimiento de los ideales de paz, promoviendo jornadas de alto el fuego, diálogo intercultural y un llamado urgente a deponer la violencia.

La ONU estableció este día para consagrarlo al fortalecimiento de los ideales de paz, promoviendo jornadas de alto el fuego, diálogo intercultural y un llamado urgente a deponer la violencia. ¿Qué es la paz?: Expertos y organismos internacionales coinciden en que no es simplemente la ausencia de guerra, sino un entorno positivo e inclusivo caracterizado por la justicia social, el respeto a la dignidad humana y el bienestar colectivo.

Expertos y organismos internacionales coinciden en que no es simplemente la ausencia de guerra, sino un entorno positivo e inclusivo caracterizado por la justicia social, el respeto a la dignidad humana y el bienestar colectivo. ¿Cómo se logra la paz?: Se construye de manera activa a través de la educación en valores, la erradicación de las desigualdades económicas, la defensa de los derechos fundamentales y la diplomacia orientada al entendimiento mutuo.

Se construye de manera activa a través de la educación en valores, la erradicación de las desigualdades económicas, la defensa de los derechos fundamentales y la diplomacia orientada al entendimiento mutuo. ¿Quiénes participan?: La responsabilidad recae en toda la sociedad global; desde los líderes de Estado en las mesas de negociación hasta cada individuo en su comunidad mediante la práctica diaria de la tolerancia.

«La paz no se trata solo de un tratado firmado sobre el papel, sino de una cultura de respeto y empatía que debemos cultivar cada día en el corazón de nuestras sociedades,» señalan portavoces de organismos defensores de los derechos humanos.

En este 21 de septiembre, la efeméride recuerda que la concordia global no es una utopía inalcanzable, sino una construcción diaria que exige la voluntad inquebrantable de toda la humanidad.