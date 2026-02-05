Presentan en República Dominicana plataforma de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Mundial de 2026 será el más grande de la historia del fútbol, al contar por primera vez con tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá.

Por Noticias SIN

Santo Domingo.– La marca Coca-Cola presentó en la República Dominicana su plataforma oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una iniciativa con la que busca acercar a los fanáticos locales a la emoción del evento deportivo más importante del mundo, a través de experiencias diseñadas especialmente para el mercado dominicano.

Detalles confirmados de la plataforma oficial de Coca-Cola para el Mundial 2026

La campaña se sustenta en el legado de Coca-Cola como socio histórico de la FIFA®, una alianza que se extiende por casi cinco décadas y 12 ediciones del torneo, reafirmando su rol como Bebida Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El Mundial de 2026 será el más grande de la historia del fútbol, al contar por primera vez con tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, un mayor número de selecciones y más partidos. Este hito global llegará también a la República Dominicana de la mano del Sistema Coca-Cola, integrado por la Compañía Coca-Cola y su socio embotellador local, Bepensa Dominicana, con activaciones y experiencias adaptadas a los aficionados del país.



La plataforma destaca la visión de Coca-Cola de celebrar el fútbol como un lenguaje universal capaz de unir culturas, generaciones y comunidades, conectando emocionalmente con los fanáticos tanto a nivel local como internacional.

«El verdadero corazón del fútbol late en las emociones y las experiencias compartidas de los fanáticos. Para Coca-Cola, el fútbol es mucho más que un deporte: es cultura, unión y pasión. Reafirmamos nuestro rol como socio histórico de la FIFA desarrollando activaciones que promueven la inclusión y la creación de momentos memorables», expresó Ana Virginia García, directora de Marketing de Coca-Cola República Dominicana.

En ese mismo orden, César de León, gerente de Mercadeo de Bepensa Dominicana, resaltó que el fútbol representa una poderosa plataforma de conexión social.

«Buscamos acompañar a los fanáticos dominicanos en este recorrido hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™, creando experiencias auténticas que celebren la pasión y la unión que solo el fútbol puede generar», afirmó.

Como parte de la campaña, Coca-Cola presentará tres piezas audiovisuales antes y durante el torneo. La primera, «Bubbling Up», refleja la expectativa previa al Mundial y cómo la emoción del fútbol se integra a la vida cotidiana. La segunda, «Uncanned Emotions», con estreno previsto para abril de 2026, retrata los momentos más emotivos del torneo junto a Coca-Cola. Finalmente, «No Better Feeling» se lanzará con el inicio del campeonato, destacando el acompañamiento de la marca en cada emoción vivida por los aficionados.



La plataforma también incluye la continuidad de la alianza con Panini para una colección especial de stickers del Mundial 2026™, que permitirá a los fanáticos coleccionar a jugadores de clubes y federaciones destacadas, tanto en formatos físicos como digitales.

¿Qué experiencias y promociones ofrecerá Coca-Cola a los fanáticos dominicanos?

En el país, además, estará disponible el balón oficial Adidas Trionda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cual podrá adquirirse en las tiendas Adidas Galería 360 y Ágora Santiago Center.

A nivel internacional, la Compañía Coca-Cola y la FIFA iniciaron el sexto Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, que permitirá a tres ganadores ver el Trofeo Original antes del inicio del torneo, en Bogotá, Colombia.

En el plano local, los fanáticos podrán participar en promociones para ganar coleccionables exclusivos, recargas de internet y entradas para un partido de la fase de grupos del Mundial 2026 en Atlanta, Georgia. La iniciativa se complementará con viewing parties y otras activaciones comunitarias en distintos puntos del país.

Coca-Cola invitó a los dominicanos a mantenerse atentos a las próximas activaciones y a seguir las redes sociales de la marca (@cocacolard) para conocer todas las experiencias que formarán parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.