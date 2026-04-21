La tensa situación geopolítica entre Estados Unidos e Irán, impacata en una posible escasez de combustible por crisis en Ormuz y ameneza a los mercados energéticos globales junto a la estabilidad del transporte aéreo.

Aerolíneas en Europa y Asia han advertido sobre posibles problemas de suministro de combustible para el verano si no se resuelve la situación en el Estrecho de Ormuz.

Esto es una preocupación para la República Dominicana, dada su alta dependencia del transporte aéreo para el turismo.

Irán rechaza negociar bajo amenazas, califica las acciones de EE. UU. como «piratería» debido al bloqueo de sus buques petroleros y mantiene resistencia en temas clave como el enriquecimiento de uranio y su capacidad balística.

Se destaca cómo países como Bangladesh y la India han implementado medidas de racionalización energética, incluyendo la reducción de horarios comerciales y días de docencia, así como programas sociales de gas licuado para proteger a las familias de menores ingresos.