Por qué visitar la Cueva de las Maravillas en La Romana

Descubre por qué no debes dejar de visitar la Cueva de las Maravillas en La Romana: un santuario subterráneo con estalactitas y más de 500 pinturas taínas.

Situada estratégicamente en el kilómetro 16 de la carretera que conecta San Pedro de Macorís con La Romana, la Cueva de las Maravillas se erige como uno de los atractivos ecoturísticos y arqueológicos más fascinantes de la República Dominicana.

Este impresionante sistema cavernario subterráneo combina la majestuosidad geológica formada a lo largo de millones de años con el legado ancestral de los primeros habitantes de la isla.

Considerada la primera cueva acondicionada con estándares internacionales de accesibilidad e iluminación en el Caribe, esta reserva natural ofrece una experiencia segura, educativa y visualmente impactante para visitantes de todas las edades.

Cinco razones para incluirla en tu ruta turística

Visitar este santuario natural permite sumergirse en las profundidades de la tierra para descubrir tesoros únicos del patrimonio dominicano:

1. Más de 500 expresiones de arte rupestre taíno: Sus paredes resguardan una extraordinaria colección de pictografías y petroglifos realizados por los indígenas taínos hace siglos, ofreciendo una ventana directa a su cosmovisión, rituales y vida cotidiana.

Sus paredes resguardan una extraordinaria colección de pictografías y petroglifos realizados por los indígenas taínos hace siglos, ofreciendo una ventana directa a su cosmovisión, rituales y vida cotidiana. 2. Formaciones geológicas milenarias: A unos 25 metros bajo tierra, el recorrido revela imponentes estalactitas, estalagmitas y columnas calcáreas que adquieren formas caprichosas resaltadas por un sistema de iluminación escénica diseñado para proteger el ecosistema interno.

A unos 25 metros bajo tierra, el recorrido revela imponentes estalactitas, estalagmitas y columnas calcáreas que adquieren formas caprichosas resaltadas por un sistema de iluminación escénica diseñado para proteger el ecosistema interno. 3. Accesibilidad total y comodidad: A diferencia de otras cavernas de difícil acceso, la Cueva de las Maravillas cuenta con senderos pavimentados, rampas, barandales y hasta un moderno ascensor, lo que permite que niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida puedan recorrerla sin dificultad.

A diferencia de otras cavernas de difícil acceso, la Cueva de las Maravillas cuenta con senderos pavimentados, rampas, barandales y hasta un moderno ascensor, lo que permite que niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida puedan recorrerla sin dificultad. 4. El «Espejo de Agua»: En uno de los puntos más emblemáticos del trayecto, una laguna subterránea de aguas cristalinas e inmóviles crea un reflejo perfecto de las formaciones del techo, generando una ilusión óptica de profundidad infinita que cautiva a todos los visitantes.

En uno de los puntos más emblemáticos del trayecto, una laguna subterránea de aguas cristalinas e inmóviles crea un reflejo perfecto de las formaciones del techo, generando una ilusión óptica de profundidad infinita que cautiva a todos los visitantes. 5. Laberinto exterior e iguanario: Más allá del recorrido subterráneo, el parque ecológico ofrece en su superficie un atractivo laberinto al aire libre y un hábitat protegido donde se pueden observar de cerca iguanas rinoceronte, especie endémica de la isla.

Por su cercanía con los principales polos turísticos del este del país y su invaluable riqueza histórica, la Cueva de las Maravillas es una parada obligatoria para quienes desean conocer la esencia natural y prehispánica de la República Dominicana.