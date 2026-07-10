Polvo del Sahara trae calor y reduce lluvias en el país

Las lluvias disminuyen tras el alejamiento de la onda tropical. Predominará un ambiente soleado, cielo calimoso por polvo del Sahara y altas temperaturas.

Las condiciones del tiempo en la República Dominicana experimentarán una mejora significativa a partir de hoy. La onda tropical que afectaba nuestro territorio se aleja de nuestra área de responsabilidad, dando paso a una notable reducción de las precipitaciones y al establecimiento de un cielo mayormente soleado.

Cielo brumoso y lluvias aisladas

A pesar del buen tiempo, el cielo se presentará con un aspecto grisáceo y opaco (calimoso) debido a una mayor concentración de polvo del Sahara en la atmósfera.

Aunque dominará la estabilidad, el calentamiento diurno y los efectos orográficos de la tarde generarán algunos chubascos aislados con posibles tronadas en provincias de la Cordillera Central y la región sureste.

Alerta por altas temperaturas

El ambiente continuará sintiéndose muy caluroso, una condición típica de la época del año que se intensifica por la presencia del polvo sahariano.

Recomendaciones de salud: Tome suficiente agua durante todo el día.

Utilice ropa ligera y de colores claros.

Permanezca en lugares frescos y ventilados.

Evite exponerse al sol por períodos prolongados entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde .

. Atención especial: Los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son la población más vulnerable ante el calor.

Perspectivas para el fin de semana

Para el sábado, las condiciones meteorológicas serán sumamente favorables para realizar actividades al aire libre. La influencia de un sistema anticiclónico y una masa de aire con menor humedad mantendrán el cielo soleado y brumoso. Solo se prevén chubascos débiles por arrastre del viento en Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata y Monseñor Nouel.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y sus alrededores, se espera un patrón de estabilidad y calor:

Distrito Nacional: Cielo soleado y calimoso, con ligeros incrementos nubosos.

Cielo soleado y calimoso, con ligeros incrementos nubosos. Santo Domingo (Municipios): Cielo mayormente soleado y aspecto opaco (calimoso), con aumentos nubosos muy ligeros.

Pronóstico por Provincias para Hoy

A continuación, el detalle de las temperaturas y condiciones esperadas en el país:

Provincia Condiciones Meteorológicas Máx. (°C) Mín. (°C) Santiago Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas. 34 / 36 23 / 25 Puerto Plata Incrementos nubosos con chubascos aislados, tronadas y ráfagas. 33 / 35 23 / 25 Duarte Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas. 33 / 35 23 / 25 Constanza Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas. 27 / 29 15 / 17 Peravia Incrementos nubosos con chubascos aislados, tronadas y ráfagas. 32 / 34 24 / 26 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos con chubascos aislados, tronadas y ráfagas. 33 / 35 23 / 25 La Romana Incrementos nubosos con chubascos aislados, tronadas y ráfagas. 32 / 34 23 / 25 La Vega Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas. 33 / 35 21 / 23 Monseñor Nouel Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas. 32 / 34 24 / 26 San Cristóbal Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas. 33 / 35 21 / 23 Samaná Incrementos nubosos con chubascos aislados, tronadas y ráfagas. 33 / 35 24 / 26 Monte Cristi Incrementos nubosos con chubascos aislados, tronadas y ráfagas. 34 / 36 24 / 26 Azua Incrementos nubosos con chubascos aislados, tronadas y ráfagas. 34 / 36 19 / 21 San Juan Incrementos nubosos con chubascos aislados, tronadas y ráfagas. 34 / 36 19 / 21 Barahona Incrementos nubosos con chubascos aislados, tronadas y ráfagas. 34 / 36 24 / 26 La Altagracia Incrementos nubosos con chubascos aislados. 33 / 35 24 / 26

Informe meteorológico elaborado por: Cristopher Florian y Arisleyda De La Cruz.