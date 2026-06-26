Polvo del Sahara reduce lluvias hoy, pero sigue el calor

Un sistema de alta presión y polvo del Sahara disminuyen las precipitaciones, pero una vaguada dejará aguaceros esta tarde

Las condiciones del clima a nivel nacional experimentan hoy una disminución en las precipitaciones. Este cambio se debe a la influencia de un sistema de alta presión, una reducción de la humedad en nuestra masa de aire y la constante presencia de polvo del Sahara.

Sin embargo, la dinámica del viento y otros sistemas atmosféricos mantendrán cierta actividad lluviosa en momentos específicos del día.

El ciclo de lluvias para hoy

A pesar de la estabilidad general, el clima presentará variaciones impulsadas por el viento cálido y húmedo del este/sureste y el paso de una onda tropical interactuando con una vaguada:

Durante la mañana: Se presentarán chubascos aislados hacia localidades de las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y áreas del litoral caribeño.

Se presentarán chubascos aislados hacia localidades de las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y áreas del litoral caribeño. Durante la tarde: La inestabilidad de la vaguada y la onda tropical generarán aguaceros con tronadas y ráfagas de viento . Estas lluvias se concentrarán de manera especial en Monseñor Nouel, La Vega, Monte Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y Monte Cristi .

La inestabilidad de la vaguada y la onda tropical generarán . Estas lluvias se concentrarán de manera especial en . Durante la noche: El ciclo cerrará con el retorno de chubascos de corta duración hacia sectores cercanos a la costa caribeña.

Alertas: Oleaje anormal y altas temperaturas

El ambiente se mantendrá marcadamente caluroso en toda la geografía nacional, acentuado por las partículas de polvo sahariano. Se exhorta a la población a mantenerse hidratada, usar ropa fresca y evitar la exposición prolongada al sol.

Aviso Marítimo: Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución a las frágiles y pequeñas embarcaciones que operan en la costa caribeña debido a vientos y olas anormales. Consulte el pronóstico marino antes de navegar.

Pronóstico por Provincias para Hoy

A continuación, las temperaturas y condiciones del tiempo esperadas en las principales localidades del país:

Provincia Condiciones Meteorológicas Máx. (°C) Mín. (°C) Santiago Nubes dispersas aumentando con chubascos aislados. 34 / 36 23 / 25 Puerto Plata Aumentos nubosos con chubascos pasajeros. 32 / 34 23 / 25 Duarte Medio nublado con chubascos y aisladas tronadas. 32 / 34 23 / 25 Constanza Aumentos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. 27 / 29 12 / 14 Peravia Aumentos nubosos con chubascos y aisladas tronadas. 32 / 34 24 / 26 San Pedro de Macorís Nubosidad ocasional, chubascos y tronadas distanciadas. 33 / 35 23 / 25 La Romana Medio nublado con chubascos y tronadas. 32 / 34 23 / 25 La Vega Incrementos nubosos con chubascos aislados. 33 / 35 21 / 23 Monseñor Nouel Nubes dispersas a nublado, chubascos y tronadas. 32 / 34 24 / 26 San Cristóbal Incrementos nubosos, chubascos pasajeros y tronadas. 33 / 35 21 / 23 Samaná Aumentos nubosos con chubascos y tronadas. 32 / 34 24 / 26 Monte Cristi Tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 34 / 36 24 / 26 Azua Aumentos nubosos con chubascos aislados. 34 / 36 19 / 21 San Juan Incrementos nubosos con chubascos aislados en la tarde. 34 / 36 19 / 21 Barahona Medio nublado con chubascos y aisladas tronadas. 34 / 36 24 / 26 La Altagracia Incrementos nubosos con chubascos pasajeros y tronadas. 32 / 34 24 / 26

Boletín elaborado con datos de las meteorólogas de turno: Damaris Mercedes e Ivanna Tiburcio.