Polvo del Sahara reduce lluvias hoy, pero sigue el calor

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Un sistema de alta presión y polvo del Sahara disminuyen las precipitaciones, pero una vaguada dejará aguaceros esta tarde

Las condiciones del clima a nivel nacional experimentan hoy una disminución en las precipitaciones. Este cambio se debe a la influencia de un sistema de alta presión, una reducción de la humedad en nuestra masa de aire y la constante presencia de polvo del Sahara.

Sin embargo, la dinámica del viento y otros sistemas atmosféricos mantendrán cierta actividad lluviosa en momentos específicos del día.

El ciclo de lluvias para hoy

A pesar de la estabilidad general, el clima presentará variaciones impulsadas por el viento cálido y húmedo del este/sureste y el paso de una onda tropical interactuando con una vaguada:

  • Durante la mañana: Se presentarán chubascos aislados hacia localidades de las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y áreas del litoral caribeño.
  • Durante la tarde: La inestabilidad de la vaguada y la onda tropical generarán aguaceros con tronadas y ráfagas de viento. Estas lluvias se concentrarán de manera especial en Monseñor Nouel, La Vega, Monte Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y Monte Cristi.
  • Durante la noche: El ciclo cerrará con el retorno de chubascos de corta duración hacia sectores cercanos a la costa caribeña.

Alertas: Oleaje anormal y altas temperaturas

El ambiente se mantendrá marcadamente caluroso en toda la geografía nacional, acentuado por las partículas de polvo sahariano. Se exhorta a la población a mantenerse hidratada, usar ropa fresca y evitar la exposición prolongada al sol.

Aviso Marítimo: Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución a las frágiles y pequeñas embarcaciones que operan en la costa caribeña debido a vientos y olas anormales. Consulte el pronóstico marino antes de navegar.

Pronóstico por Provincias para Hoy

A continuación, las temperaturas y condiciones del tiempo esperadas en las principales localidades del país:

ProvinciaCondiciones MeteorológicasMáx. (°C)Mín. (°C)
SantiagoNubes dispersas aumentando con chubascos aislados.34 / 3623 / 25
Puerto PlataAumentos nubosos con chubascos pasajeros.32 / 3423 / 25
DuarteMedio nublado con chubascos y aisladas tronadas.32 / 3423 / 25
ConstanzaAumentos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.27 / 2912 / 14
PeraviaAumentos nubosos con chubascos y aisladas tronadas.32 / 3424 / 26
San Pedro de MacorísNubosidad ocasional, chubascos y tronadas distanciadas.33 / 3523 / 25
La RomanaMedio nublado con chubascos y tronadas.32 / 3423 / 25
La VegaIncrementos nubosos con chubascos aislados.33 / 3521 / 23
Monseñor NouelNubes dispersas a nublado, chubascos y tronadas.32 / 3424 / 26
San CristóbalIncrementos nubosos, chubascos pasajeros y tronadas.33 / 3521 / 23
SamanáAumentos nubosos con chubascos y tronadas.32 / 3424 / 26
Monte CristiTarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.34 / 3624 / 26
AzuaAumentos nubosos con chubascos aislados.34 / 3619 / 21
San JuanIncrementos nubosos con chubascos aislados en la tarde.34 / 3619 / 21
BarahonaMedio nublado con chubascos y aisladas tronadas.34 / 3624 / 26
La AltagraciaIncrementos nubosos con chubascos pasajeros y tronadas.32 / 3424 / 26

Boletín elaborado con datos de las meteorólogas de turno: Damaris Mercedes e Ivanna Tiburcio.

Un sistema de alta presión y polvo del Sahara disminuyen las precipitaciones, pero una vaguada dejará aguaceros esta tarde

Las condiciones del clima a nivel nacional experimentan hoy una disminución en las precipitaciones. Este cambio se debe a la influencia de un sistema de alta presión, una reducción de la humedad en nuestra masa de aire y la constante presencia de polvo del Sahara.

Sin embargo, la dinámica del viento y otros sistemas atmosféricos mantendrán cierta actividad lluviosa en momentos específicos del día.

El ciclo de lluvias para hoy

A pesar de la estabilidad general, el clima presentará variaciones impulsadas por el viento cálido y húmedo del este/sureste y el paso de una onda tropical interactuando con una vaguada:

  • Durante la mañana: Se presentarán chubascos aislados hacia localidades de las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y áreas del litoral caribeño.
  • Durante la tarde: La inestabilidad de la vaguada y la onda tropical generarán aguaceros con tronadas y ráfagas de viento. Estas lluvias se concentrarán de manera especial en Monseñor Nouel, La Vega, Monte Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y Monte Cristi.
  • Durante la noche: El ciclo cerrará con el retorno de chubascos de corta duración hacia sectores cercanos a la costa caribeña.

Alertas: Oleaje anormal y altas temperaturas

El ambiente se mantendrá marcadamente caluroso en toda la geografía nacional, acentuado por las partículas de polvo sahariano. Se exhorta a la población a mantenerse hidratada, usar ropa fresca y evitar la exposición prolongada al sol.

Aviso Marítimo: Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución a las frágiles y pequeñas embarcaciones que operan en la costa caribeña debido a vientos y olas anormales. Consulte el pronóstico marino antes de navegar.

Pronóstico por Provincias para Hoy

A continuación, las temperaturas y condiciones del tiempo esperadas en las principales localidades del país:

ProvinciaCondiciones MeteorológicasMáx. (°C)Mín. (°C)
SantiagoNubes dispersas aumentando con chubascos aislados.34 / 3623 / 25
Puerto PlataAumentos nubosos con chubascos pasajeros.32 / 3423 / 25
DuarteMedio nublado con chubascos y aisladas tronadas.32 / 3423 / 25
ConstanzaAumentos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.27 / 2912 / 14
PeraviaAumentos nubosos con chubascos y aisladas tronadas.32 / 3424 / 26
San Pedro de MacorísNubosidad ocasional, chubascos y tronadas distanciadas.33 / 3523 / 25
La RomanaMedio nublado con chubascos y tronadas.32 / 3423 / 25
La VegaIncrementos nubosos con chubascos aislados.33 / 3521 / 23
Monseñor NouelNubes dispersas a nublado, chubascos y tronadas.32 / 3424 / 26
San CristóbalIncrementos nubosos, chubascos pasajeros y tronadas.33 / 3521 / 23
SamanáAumentos nubosos con chubascos y tronadas.32 / 3424 / 26
Monte CristiTarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.34 / 3624 / 26
AzuaAumentos nubosos con chubascos aislados.34 / 3619 / 21
San JuanIncrementos nubosos con chubascos aislados en la tarde.34 / 3619 / 21
BarahonaMedio nublado con chubascos y aisladas tronadas.34 / 3624 / 26
La AltagraciaIncrementos nubosos con chubascos pasajeros y tronadas.32 / 3424 / 26

Boletín elaborado con datos de las meteorólogas de turno: Damaris Mercedes e Ivanna Tiburcio.

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