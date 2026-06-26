Polvo del Sahara reduce lluvias hoy, pero sigue el calor

Un sistema de alta presión y polvo del Sahara disminuyen las precipitaciones, pero una vaguada dejará aguaceros esta tarde
Las condiciones del clima a nivel nacional experimentan hoy una disminución en las precipitaciones. Este cambio se debe a la influencia de un sistema de alta presión, una reducción de la humedad en nuestra masa de aire y la constante presencia de polvo del Sahara.
Sin embargo, la dinámica del viento y otros sistemas atmosféricos mantendrán cierta actividad lluviosa en momentos específicos del día.
El ciclo de lluvias para hoy
A pesar de la estabilidad general, el clima presentará variaciones impulsadas por el viento cálido y húmedo del este/sureste y el paso de una onda tropical interactuando con una vaguada:
- Durante la mañana: Se presentarán chubascos aislados hacia localidades de las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y áreas del litoral caribeño.
- Durante la tarde: La inestabilidad de la vaguada y la onda tropical generarán aguaceros con tronadas y ráfagas de viento. Estas lluvias se concentrarán de manera especial en Monseñor Nouel, La Vega, Monte Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y Monte Cristi.
- Durante la noche: El ciclo cerrará con el retorno de chubascos de corta duración hacia sectores cercanos a la costa caribeña.
Alertas: Oleaje anormal y altas temperaturas
El ambiente se mantendrá marcadamente caluroso en toda la geografía nacional, acentuado por las partículas de polvo sahariano. Se exhorta a la población a mantenerse hidratada, usar ropa fresca y evitar la exposición prolongada al sol.
Aviso Marítimo: Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución a las frágiles y pequeñas embarcaciones que operan en la costa caribeña debido a vientos y olas anormales. Consulte el pronóstico marino antes de navegar.
Pronóstico por Provincias para Hoy
A continuación, las temperaturas y condiciones del tiempo esperadas en las principales localidades del país:
|Provincia
|Condiciones Meteorológicas
|Máx. (°C)
|Mín. (°C)
|Santiago
|Nubes dispersas aumentando con chubascos aislados.
|34 / 36
|23 / 25
|Puerto Plata
|Aumentos nubosos con chubascos pasajeros.
|32 / 34
|23 / 25
|Duarte
|Medio nublado con chubascos y aisladas tronadas.
|32 / 34
|23 / 25
|Constanza
|Aumentos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.
|27 / 29
|12 / 14
|Peravia
|Aumentos nubosos con chubascos y aisladas tronadas.
|32 / 34
|24 / 26
|San Pedro de Macorís
|Nubosidad ocasional, chubascos y tronadas distanciadas.
|33 / 35
|23 / 25
|La Romana
|Medio nublado con chubascos y tronadas.
|32 / 34
|23 / 25
|La Vega
|Incrementos nubosos con chubascos aislados.
|33 / 35
|21 / 23
|Monseñor Nouel
|Nubes dispersas a nublado, chubascos y tronadas.
|32 / 34
|24 / 26
|San Cristóbal
|Incrementos nubosos, chubascos pasajeros y tronadas.
|33 / 35
|21 / 23
|Samaná
|Aumentos nubosos con chubascos y tronadas.
|32 / 34
|24 / 26
|Monte Cristi
|Tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.
|34 / 36
|24 / 26
|Azua
|Aumentos nubosos con chubascos aislados.
|34 / 36
|19 / 21
|San Juan
|Incrementos nubosos con chubascos aislados en la tarde.
|34 / 36
|19 / 21
|Barahona
|Medio nublado con chubascos y aisladas tronadas.
|34 / 36
|24 / 26
|La Altagracia
|Incrementos nubosos con chubascos pasajeros y tronadas.
|32 / 34
|24 / 26
Boletín elaborado con datos de las meteorólogas de turno: Damaris Mercedes e Ivanna Tiburcio.