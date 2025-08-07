Polémica genera el artículo 135 del nuevo código penal

El artículo 135 del nuevo Código Penal de la República Dominicana ha generado una fuerte polémica, como se discutió recientemente en el programa Hoy Mismo.
¿Por qué es polémico el artículo 135?
Aunque el texto completo del nuevo artículo aún no ha sido ampliamente difundido, se sabe que:
- Modifica el tratamiento de las lesiones simples y culposas, estableciendo que se perseguirán por querella si no ponen en peligro la vida y tardan menos de quince días en sanar.
- Excluye ciertas causales del aborto, lo que ha generado críticas de sectores que defienden los derechos reproductivos.
- Introduce nuevos tipos penales, como el feminicidio agravado, el sicariato, el acoso digital y la violencia económica.
- Penaliza la violación dentro del matrimonio, lo que representa un avance en la protección de los derechos de las mujeres.