¡Polémica! Amnistía exige que se garantice la salud de los haitianos en RD

Amnistía Internacional denunció que el nuevo protocolo sanitario en República Dominicana discrimina a haitianos y descendientes, al exigir documentos migratorios para acceder a hospitales públicos, lo que pone en riesgo su derecho universal a la salud

Según Amnistía, este protocolo expone a los pacientes migrantes a arresto y deportación, generando miedo y limitando el acceso a servicios esenciales.

La medida afecta de manera desproporcionada a haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, quienes constituyen la mayoría de migrantes en el país