¡Play ball! Hoy arranca la pelota invernal

Por Noticias SIN

Santo Domingo.– ¡Hoy se canta play ball! La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) dará inicio esta noche a la temporada Otoño-Invernal 2025-2026 se inaugurará con tres partidos programados en Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís.

El calendario oficial establece que el partido inaugural enfrentará a los Leones del Escogido y Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:30 de la noche, en una nueva edición del clásico capitalino que tradicionalmente marca el inicio del béisbol invernal.

Los Gigantes del Cibao se enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao a las 7:30 p. m. en Santiago.

Los Toros del Este se verán las caras con las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas a las 7:30 p. m. en San Pedro de Macorís.

Ceremonia inaugural oficial de Lidom

La ceremonia inaugural oficial se realizará en el Estadio Quisqueya, donde se tiene previsto rendir homenaje a figuras destacadas del béisbol nacional, antes del primer lanzamiento que marcará el inicio formal de la nueva campaña invernal.

La temporada 2025-2026 contará con la participación de los seis equipos tradicionales que competirán en una serie regular de 50 partidos por conjunto, seguida del Round Robin semifinal y la Serie Final que coronará al campeón nacional y representante dominicano en la Serie del Caribe 2026.