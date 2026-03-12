Plátano Power: Así celebraron estos famosos el triunfo de RD ante Venezuela

Las celebridades no tardaron en manifestar su orgullo. Desde eufóricos gritos de guerra hasta bailes improvisados, así vivieron nuestros famosos el triunfo ante la escuadra venezolana

El ‘Plátano Power’ no solo se sintió en el diamante del loanDepot Park de Miami; retumbó en cada rincón de las redes sociales. Tras una victoria electrizante de 7-5 que posicionó a República Dominicana como líder invicto del Grupo D, las celebridades dominicanas no tardaron en manifestar su orgullo. Desde eufóricos gritos de guerra hasta bailes improvisados, así vivieron nuestros famosos el triunfo ante la escuadra venezolana.

Manny Cruz, nos regaló a tráves de su cuenta de Instagram una historia llega de euforia por el triunfo del equipo dominicano.

Por su parte Pamela Sued, estuvo tensa y con el corazón en el esófago hasta el útimo out y dijo finalmente «Pero con final FELIZZZZZ 🇩🇴⚾️💪🏼💯.

Ganaron los domiiiiiisssss [con el corazón en el esófago] pero ganamooooo.»

Mientas que, la Ministra de Interior y Policía Faride Raful publicó

Por su parte Rafael Paz dejó saber el orgullo que siente de ser dominicano

Y Julio Clemente desde Miami celebró la victoria del equipo

El triunfo ante Venezuela fue una montaña rusa de emociones que nuestros famosos supieron capturar a la perfección en sus redes. La energía está por las nubes y el camino al título continúa.