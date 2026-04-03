¡Planifícate! El Jardín Botánico ajusta su horario por Semana Santa

La institución anunció que sus puertas permanecerán cerradas durante el Jueves Santo y el Viernes Santo

El Jardín Botánico Nacional «Dr. Rafael M. Moscoso» informa a toda la ciudadanía y a los amantes de la naturaleza sobre los cambios en su horario de servicios con motivo de la conmemoración de la Semana Santa.

Con el objetivo de permitir que su personal se una a las festividades religiosas y de reflexión, la institución anunció que sus puertas permanecerán cerradas durante el Jueves Santo y el Viernes Santo.

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se recomienda a los visitantes llegar temprano para aprovechar las horas de menor calor y seguir las normas de cuidado del entorno natural.

¡Regresa el contacto con la naturaleza este fin de semana!

Para quienes buscan un espacio de paz y recreación familiar en la ciudad, el Jardín Botánico reabrirá sus puertas en su horario habitual durante el fin de semana:

Sábado Santo: Abierto al público.

Abierto al público. Domingo de Resurrección: Abierto al público.

Este es el momento ideal para recorrer sus senderos, visitar el emblemático Jardín Japonés o disfrutar de un picnic rodeado de la flora más representativa de nuestra isla.

Se recomienda a los visitantes llegar temprano para aprovechar las horas de menor calor y seguir las normas de cuidado del entorno natural.

¡Te esperamos para cerrar la Semana Santa en el pulmón verde de la ciudad!