Plan al estilo cinematográfico: descubren túnel de 200 metros en intento de asalto en Uruguay

Lo que pudo haber sido anunciado como “el robo del siglo” quedó en un borrador de guión

La Policía uruguaya detuvo a una organización internacional que excavó un túnel hacia el casco histórico de Montevideo con la aparente intención de asaltar una sucursal bancaria. El hallazgo, se realizó a fines de enero de 2026, dejando 10 detenidos y un operativo que parece sacado de un guion cinematográfico.

La investigación arrancó meses antes, luego de una denuncia anónima en septiembre de 2025 la cual, puso a los investigadores sobre la pista de un local alquilado en la Ciudad Vieja. A finales de enero de 2026, un allanamiento confirmó las sospechas: desde ese comercio desocupado se estaba excavando un pasadizo subterráneo que avanzaba hacia una entidad financiera del casco histórico. La Policía ingresó al túnel con linternas y cámaras corporales y constató la magnitud del plan.

El túnel y el operativo

Longitud aproximada: 200 metros.

200 metros. Conexión: el pasadizo se vinculaba con el sistema de alcantarillado.

el pasadizo se vinculaba con el sistema de alcantarillado. Preparación: tendido eléctrico instalado y herramientas de obra listas para uso.

tendido eléctrico instalado y herramientas de obra listas para uso. Modo de ingreso: la banda operaba desde un local alquilado que servía de fachada. El operativo policial culminó con la detención de los implicados y el aseguramiento del lugar antes de que la película pudiera rodar su escena principal.

Detenidos e incautaciones

Detenidos: 10 personas; entre ellos paraguayos, brasileños y uruguayos .

10 personas; entre ellos . Incautaciones: dos vehículos, herramientas (palas, picos), ropa de obra, un dron, cámaras de vigilancia y dinero en efectivo: 30.000 pesos uruguayos, 800 dólares y 37.000 reales. Las autoridades trabajan para determinar si la entidad objetivo era el Banco República (BROU), aunque no hubo confirmación oficial sobre la sucursal exacta.

El plan recuerda a otros asaltos subterráneos que ya pasaron de la ficción a la crónica policial en la región. En Argentina, el famoso robo al Banco Río en 2006 —con su mezcla de audacia y logística— quedó en la memoria colectiva.

Mientras que en Brasil, se han registrado operaciones con túneles y métodos organizados que las autoridades suelen vincular al accionar de grupos como el PCC.

En este caso uruguayo, la Policía señaló similitudes en el modus operandi, aunque la investigación buscará vínculos concretos y responsabilidades internacionales.

Lo que pudo haber sido anunciado como “el robo del siglo” quedó en un borrador de guión. El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que de haberse concretado habría sido un golpe de gran magnitud. Por ahora, la historia queda como anécdota para titulares y guionistas: un túnel de 200 metros, 10 detenidos y la sensación de que, en la vida real, la seguridad y la investigación policial siguen saboteando los planes más cinematográficos.