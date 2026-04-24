Pedro Casals: “Claro que me hace falta Hony Estrella”

El abogado, comunicador y analista político Pedro Casals en el programa Es Temprano Todavía, expresa su aprecio por Hony Estrella, confirmando que extraña trabajar con ella

Casals relata su transición de la abogacía corporativa (donde trabajó con figuras como el doctor Bisonó) a los medios de comunicación. Explica el origen de su apodo «El Cuarto Bate», puesto por Orlando Jorge Villegas tras un debate con Matías Bosch.

Habla sobre cómo su familia, de perfil bajo, ve su faceta mediática y admite que, aunque su estilo al hablar es fuerte y directo, se considera una persona cariñosa.

Comenta sobre su experiencia como actor en proyectos como Los Rechazados y su reciente salto a papeles protagónicos, destacando la disciplina necesaria para el trabajo en set.

Ofrece su visión sobre el panorama electoral en la República Dominicana, mencionando los conflictos internos en partidos como el PRM y el PLD, y especula sobre posibles alianzas políticas.

Expresa su aprecio por Hony Estrella, confirmando que extraña trabajar con ella, y reflexiona sobre la dinámica de trabajo en el programa Esto No Es Radio frente a los egos y las presiones mediáticas.