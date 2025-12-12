Pasaporte electrónico dominicano logra reconocimiento global en la OACI

Este paso consolida la modernización del sistema de identidad dominicano y coloca al país dentro del círculo de más de 100 Estados y entidades que utilizan esta plataforma para validar la autenticidad de sus documentos.

La Dirección General de Pasaportes (DGP) informó que el país fue admitido oficialmente en el PKD de la OACI, un sistema internacional que centraliza y distribuye de forma segura las claves públicas utilizadas para verificar pasaportes electrónicos. Este paso consolida la modernización del sistema de identidad dominicano y coloca al país dentro del círculo de más de 100 Estados y entidades que utilizan esta plataforma para validar la autenticidad de sus documentos.

La incorporación se formalizó en la tradicional Ceremonia de Llaves, celebrada en Montreal, Canadá, donde el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, entregó el Certificado Oficial de la República Dominicana al secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar. La delegación dominicana estuvo integrada por:

Bartolomé Pujals , embajador ante la OACI.

, embajador ante la OACI. Héctor Porcella , presidente de la Junta de Aviación Civil.

, presidente de la Junta de Aviación Civil. Juan José Portorreal, director de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del canciller Roberto Álvarez.

Implicaciones del ingreso al PKD

Mayor seguridad: Los controles fronterizos podrán verificar en tiempo real la validez del pasaporte electrónico dominicano, reduciendo riesgos de falsificación, suplantación o alteración.

Los controles fronterizos podrán verificar en tiempo real la validez del pasaporte electrónico dominicano, reduciendo riesgos de falsificación, suplantación o alteración. Procesos migratorios más ágiles: La autenticidad del documento se confirmará de manera inmediata, acelerando la movilidad internacional.

La autenticidad del documento se confirmará de manera inmediata, acelerando la movilidad internacional. Reconocimiento global: El país se coloca a la altura de los estándares internacionales en identidad digital y seguridad fronteriza .

El país se coloca a la altura de los estándares internacionales en . Confianza internacional: La medida refuerza la posición de República Dominicana dentro del sistema global de aviación civil.

Declaraciones clave

Lorenzo Ramírez : “Este es un paso firme hacia fronteras más seguras, procesos migratorios más ágiles y un mayor reconocimiento internacional de nuestro país”.

: “Este es un paso firme hacia fronteras más seguras, procesos migratorios más ágiles y un mayor reconocimiento internacional de nuestro país”. Juan Carlos Salazar (OACI) : Aseguró que la integración “traerá beneficios a los millones de dominicanos que viajan y aportan a las economías del mundo”.

: Aseguró que la integración “traerá beneficios a los millones de dominicanos que viajan y aportan a las economías del mundo”. Héctor Porcella (JAC) : Subrayó que este ingreso fortalece la posición del país dentro del sistema global de aviación civil.

: Subrayó que este ingreso fortalece la posición del país dentro del sistema global de aviación civil. Juan José Portorreal (MIREX): Destacó que el país se coloca “a la altura de los estándares globales en identidad digital y seguridad fronteriza”.

Como parte del proceso, la República Dominicana entregó a la OACI su Certificado de la Autoridad de Firma del País (CSCA), indispensable para validar las firmas electrónicas de los pasaportes emitidos. Este mecanismo garantiza que cada documento esté firmado por la autoridad oficial, asegurando controles migratorios más rápidos y confiables.

La integración del pasaporte electrónico dominicano al PKD de la OACI marca un antes y un después en la historia documental del país. No solo garantiza seguridad y confianza internacional, sino que también abre nuevas oportunidades de movilidad y reconocimiento para los ciudadanos dominicanos en todo el mundo.