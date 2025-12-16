Parque Submarino La Caleta: nueva carta de bienvenida para turistas en el AILA

La obra incluye senderos peatonales, plazas, miradores, áreas infantiles, estacionamientos, módulos de pérgolas para vendedores, oficinas de servicios, baños, presencia de la Policía Turística (Politur), iluminación, accesos universales y paisajismo diseñado para preservar las especies nativas.

El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la inauguración de la primera fase del remozamiento del Parque Nacional Submarino La Caleta, una obra con una inversión superior a RD$420 millones que rescata un espacio de alto valor histórico, cultural y ambiental. El mandatario resaltó que el parque no solo constituye un patrimonio precolombino y natural, sino que también se ha consolidado como un referente para el buceo y otras actividades acuáticas, atrayendo visitantes nacionales e internacionales.

Durante su intervención, Abinader recordó que por años observó con preocupación el deterioro progresivo del parque, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Subrayó que su recuperación responde a un reclamo histórico de la comunidad y que, por su ubicación estratégica, requiere un modelo de gobernanza integral que articule al Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno municipal y el sector privado, garantizando su preservación y uso sostenible.

El presidente instruyó a RD Vial a evaluar la construcción de un puente peatonal que conecte de manera segura a la comunidad de La Caleta con el parque, facilitando el acceso de residentes y visitantes. Asimismo, anunció un plan integral de infraestructura que incluye agua potable, alcantarillado sanitario y asfaltado desde La Caleta hasta Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana y Punta Cana, con apoyo internacional para mejorar el tratamiento de aguas residuales.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, afirmó que la rehabilitación del parque salda una deuda histórica de más de 40 años y forma parte de una estrategia nacional para recuperar espacios públicos costeros con transparencia, visión turística y sensibilidad social. Collado destacó que el parque servirá como carta de bienvenida para miles de turistas que llegan por el AILA y como “última parada” para quienes parten del país, ofreciendo una experiencia auténtica de historia y naturaleza dominicana.

La obra incluye senderos peatonales, plazas, miradores, áreas infantiles, estacionamientos, módulos de pérgolas para vendedores, oficinas de servicios, baños, presencia de la Policía Turística (Politur), iluminación, accesos universales y paisajismo diseñado para preservar las especies nativas.

El alcalde de La Caleta, Máximo Soriano, calificó el remozamiento como un hecho histórico para la comunidad tras más de cuatro décadas de abandono, marcando un antes y un después para el desarrollo turístico, cultural y ambiental de la zona.

Con esta intervención, el Gobierno reafirma su compromiso con la conservación ambiental, el turismo sostenible y la dignidad comunitaria, devolviendo al Parque Submarino La Caleta su esplendor como joya histórica y natural de la República Dominicana.