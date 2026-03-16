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    Parodia Con los Famosos: Consultas a la Dra. Perla Abreu

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    La doctora y el conductor interactúan con el público a través de llamadas telefónicas llenas de malentendidos cómicos

    Una parodia humorística realizada por Raymond Pozo y Miguel Céspedes, quienes imitan al comunicador Carlos Batista y su programa Con los Famosos.

    El sketch se centra en la visita de la supuesta Dra. Perla Abreu, experta en temas de migración.

    Se hacen chistes sobre quedarse en Estados Unidos y las consecuencias de tener la visa vencida.

    La doctora y el conductor interactúan con el público a través de llamadas telefónicas llenas de malentendidos cómicos.

    La doctora y el conductor interactúan con el público a través de llamadas telefónicas llenas de malentendidos cómicos

    Una parodia humorística realizada por Raymond Pozo y Miguel Céspedes, quienes imitan al comunicador Carlos Batista y su programa Con los Famosos.

    El sketch se centra en la visita de la supuesta Dra. Perla Abreu, experta en temas de migración.

    Se hacen chistes sobre quedarse en Estados Unidos y las consecuencias de tener la visa vencida.

    La doctora y el conductor interactúan con el público a través de llamadas telefónicas llenas de malentendidos cómicos.

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