Para hoy la onda tropical se habrá alejado y reducirá ligeramente la humedad

Este jueves, la onda tropical se habrá alejado y un sistema anticiclónico reducirá ligeramente la humedad, lo que permitirá un cielo de poca nubosidad durante las horas matutinas. No obstante, en la tarde, el fuerte calentamiento diurno y la interacción del viento con las montañas generarán aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento, concentrándose estas precipitaciones sobre localidades de las provincias del sureste, noroeste, norte y la Cordillera Central.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos matutinos.

Santo Domingo: incrementos nubosos con chubascos matutinos.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas y escasas lluvias. 33/35 21/23 Puerto Plata Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas y escasas lluvias. 31/33 22/24 Duarte Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados aguaceros y tronadas distanciadas. 31/33 22/24 Constanza Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 26/28 13/15 Peravia Leves aumentos nubosos con algunos chubascos y tronadas distanciadas. 31/33 21/23 San Pedro de Macorís Medio nublado con chubascos, tronadas y algunas ráfagas de viento. 31/33 21/23 La Romana Medio nublado con chubascos, tronadas y algunas ráfagas de viento. 31/33 22/24 La Vega Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas y escasas lluvias. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas y escasas lluvias. 31/33 21/23 San Cristóbal Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas a poca nubosidad. 31/23 21/23 Samaná Medio nublado con chubascos, tronadas y algunas ráfagas de viento. Luego nubes dispersas a poca nubosidad. 31/33 22/24 Monte Cristi Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas a poca nubosidad. 33/35 23/25 Azua Medio nublado con chubascos aislados y posibles tronadas. Luego nubes dispersas a poca nubosidad. 31/33 21/23 San Juan Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas a poca nubosidad. 30/32 18/20 Barahona Nubes dispersas a medio nublado con posibles chubascos y tronadas distanciadas. 31/33 21/23 La Altagracia Medio nublado con chubascos, tronadas y algunas ráfagas de viento. 32/34 23/25

Meteorólogos: Wagner Rivera/ Jonathan Feliz.