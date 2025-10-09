Quantcast
    Para hoy la onda tropical se habrá alejado y reducirá ligeramente la humedad

    Este jueves, la onda tropical se habrá alejado y un sistema anticiclónico reducirá ligeramente la humedad, lo que permitirá un cielo de poca nubosidad durante las horas matutinas. No obstante, en la tarde, el fuerte calentamiento diurno y la interacción del viento con las montañas generarán aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento, concentrándose estas precipitaciones sobre localidades de las provincias del sureste, noroeste, norte y la Cordillera Central.

    Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos matutinos.

    Santo Domingo: incrementos nubosos con chubascos matutinos.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
    SantiagoMedio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.  Luego nubes dispersas y escasas lluvias.33/3521/23
    Puerto PlataMedio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.  Luego nubes dispersas y escasas lluvias.31/3322/24
    DuarteMedio nublado en ocasiones con chubascos aislados aguaceros y tronadas distanciadas.31/3322/24
    ConstanzaNublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.26/2813/15
    PeraviaLeves aumentos nubosos con algunos chubascos y tronadas distanciadas.31/3321/23
    San Pedro de MacorísMedio nublado con chubascos, tronadas y algunas ráfagas de viento.31/3321/23
    La RomanaMedio nublado con chubascos, tronadas y algunas ráfagas de viento.31/3322/24
    La VegaMedio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.  Luego nubes dispersas y escasas lluvias.33/3521/23
    Monseñor NouelMedio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.  Luego nubes dispersas y escasas lluvias.31/3321/23
    San CristóbalMedio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas a poca nubosidad.31/2321/23
    SamanáMedio nublado con chubascos, tronadas y algunas ráfagas de viento. Luego nubes dispersas a poca nubosidad.31/3322/24
    Monte CristiMedio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas a poca nubosidad.33/3523/25
    AzuaMedio nublado con chubascos aislados y posibles tronadas. Luego nubes dispersas a poca nubosidad.31/3321/23
    San Juan Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas a poca nubosidad.30/3218/20
    BarahonaNubes dispersas a medio nublado con posibles chubascos y tronadas distanciadas.31/3321/23
    La Altagracia                       Medio nublado con chubascos, tronadas y algunas ráfagas de viento.32/3423/25

    Meteorólogos: Wagner Rivera/ Jonathan Feliz.

