Para hoy la onda tropical se habrá alejado y reducirá ligeramente la humedad

Este jueves, la onda tropical se habrá alejado y un sistema anticiclónico reducirá ligeramente la humedad, lo que permitirá un cielo de poca nubosidad durante las horas matutinas. No obstante, en la tarde, el fuerte calentamiento diurno y la interacción del viento con las montañas generarán aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento, concentrándose estas precipitaciones sobre localidades de las provincias del sureste, noroeste, norte y la Cordillera Central.
Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos matutinos.
Santo Domingo: incrementos nubosos con chubascos matutinos.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas y escasas lluvias.
|33/35
|21/23
|Puerto Plata
|Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas y escasas lluvias.
|31/33
|22/24
|Duarte
|Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados aguaceros y tronadas distanciadas.
|31/33
|22/24
|Constanza
|Nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|26/28
|13/15
|Peravia
|Leves aumentos nubosos con algunos chubascos y tronadas distanciadas.
|31/33
|21/23
|San Pedro de Macorís
|Medio nublado con chubascos, tronadas y algunas ráfagas de viento.
|31/33
|21/23
|La Romana
|Medio nublado con chubascos, tronadas y algunas ráfagas de viento.
|31/33
|22/24
|La Vega
|Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas y escasas lluvias.
|33/35
|21/23
|Monseñor Nouel
|Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas y escasas lluvias.
|31/33
|21/23
|San Cristóbal
|Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas a poca nubosidad.
|31/23
|21/23
|Samaná
|Medio nublado con chubascos, tronadas y algunas ráfagas de viento. Luego nubes dispersas a poca nubosidad.
|31/33
|22/24
|Monte Cristi
|Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas a poca nubosidad.
|33/35
|23/25
|Azua
|Medio nublado con chubascos aislados y posibles tronadas. Luego nubes dispersas a poca nubosidad.
|31/33
|21/23
|San Juan
|Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Luego nubes dispersas a poca nubosidad.
|30/32
|18/20
|Barahona
|Nubes dispersas a medio nublado con posibles chubascos y tronadas distanciadas.
|31/33
|21/23
|La Altagracia
|Medio nublado con chubascos, tronadas y algunas ráfagas de viento.
|32/34
|23/25
Meteorólogos: Wagner Rivera/ Jonathan Feliz.