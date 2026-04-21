Para habrán precipitaciones dispersas en la costa caribeña

Hoy, desde tempranas horas se han estado presentando precipitaciones dispersas en algunos poblados de la costa caribeña y en otras localidades como Samaná y María Trinidad Sánchez, debido al viento del sureste.

Para la tarde, la incidencia de una vaguada al noroeste del país y la proximidad de un sistema frontal generarán un aumento de la nubosidad, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia y Elías Piña.

Durante la noche, estas actividades de aguaceros continuarán, pudiendo extenderse a zonas cercanas.

El Centro Nacional de Pronósticos, debido a las lluvias que se esperan en las próximas 24 a 72 horas, mantiene los niveles de ALERTAS meteorológicas, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, posibles deslizamientos de tierra; destacando que dichos niveles podrían ser modificados durante las próximas 24 horas.