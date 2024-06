A la boda asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja, de acuerdo a la cadena informativa propiedad del magnate.

El magnate de los medios Rupert Murdoch, presidente emérito de las compañías Fox News, que comprenden medios tales como The Sun y The Times y cadenas de televisión como Fox y Sky, de 93 años, se casó por quinta vez, informaron este domingo periódicos propiedad de su corporación, News Corp.

Murdoch y Elena Zhukova, una bióloga molecular jubilada nacida en Rusia, de 67 años, se casaron el sábado en una ceremonia en su finca de viñedos en Bel Air, California. Las fotografías de la pareja de recién casados fueron publicadas por publicaciones de News Corp, incluidas el New York Post y Fox News. La pareja anunció su compromiso en marzo.

A la boda asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja, de acuerdo a la cadena informativa propiedad del magnate. El casamiento, el quinto para Murdoch, se da después de que en marzo los familiares del empresario australiano confirmaran a la televisión estatal de ese país de que la pareja se había comprometido, tras empezar una relación unos meses atrás.

Imágenes de la boda

Imágenes oficiales de la boda muestran a Zhukova en un elegante vestido blanco y con un ramo de flores de lirio, mientras que Murdoch viste un traje oscuro y corbata amarilla.

Murdoch, conocido por su postura conservadora, ya ha estado casado cuatro veces anteriormente. Su última boda fue en el año 2016 con Jerry Hall, ex novia de Mick Jagger, de quien se divorció en 2022.

Además, este anuncio de su quinto compromiso ocurre después de que, en agosto, Murdoch cancelara su anterior compromiso con Anna Lesley Smith, también de 66 años. Apenas nueve meses después de divorciarse de Hall, el multimillonario australiano eligió un anillo de diamantes de talla Asscher para proponer matrimonio a Smith, tras seis meses de noviazgo. Esta unión, que hubiera sido su quinto matrimonio, parecía el final romántico que Rupert había anticipado.

La entrada de Elena Zhukova en la vida de Murdoch se atribuye a las conexiones de su exesposa Wendi Deng y Dasha Zhukova, la hija de la científica rusa; pues son grandes amigas.

El otoño pasado, Murdoch renunció como líder tanto de la empresa matriz de Fox News como de sus holdings de medios de News Corp. Su hijo, Lachlan, ocupó su lugar en un imperio mediático que se extiende por continentes y ayudó a dar forma a la política estadounidense moderna.

En 1952, Murdoch heredó de su padre un periódico en su Australia natal. Durante décadas, construyó una empresa de noticias y entretenimiento que se hizo prominente en Estados Unidos y Gran Bretaña, incluida la propiedad de periódicos tan notables como The Times of London y The Wall Street Journal.

Fox News Channel, la cadena de 24 horas fundada en 1996, ha influido profundamente en la televisión, convirtiéndose en una fuente de noticias popular entre muchas audiencias y políticos conservadores de Estados Unidos.