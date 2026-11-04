Los ministros Paliza y Fernández Onofre inspeccionaron los pasos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizó un recorrido de supervisión por los pasos fronterizos, acompañado de los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el director del CESFRONT y el director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (J-2), para constatar la seguridad en la zona.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizó un recorrido de supervisión por los pasos fronterizos

La visita abarcó Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, puntos de cruce entre República Dominicana y Haití. Las autoridades comprobaron que las actividades comerciales, el tránsito autorizado de personas y las operaciones habituales se desarrollan con normalidad, bajo vigilancia de los organismos de seguridad.

La visita abarcó Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales

La presencia de ambos ministros y los mandos militares permitió evaluar la situación, fortalecer la coordinación interinstitucional y verificar las medidas de protección de la soberanía nacional, procurando no afectar las actividades de las comunidades fronterizas.

Fernández Onofre se reunió con los soldados desplegados en las unidades fronterizas

Durante la jornada, Fernández Onofre se reunió con los soldados desplegados en las unidades fronterizas y reconoció su labor en defensa de la integridad territorial y la seguridad de los dominicanos. Destacó su compromiso, disciplina y sentido del deber, y los exhortó a cumplir sus responsabilidades con orgullo y profesionalismo.

Paliza y Fernández Onofre supervisan seguridad fronteriza

El ministro reafirmó que los soldados cuentan con la confianza y el respaldo de sus superiores, y que su entrega y vocación de servicio son fundamentales para la paz, la estabilidad y la soberanía nacional.

El ministro reafirmó que los soldados cuentan con la confianza y el respaldo de sus superiores

El recorrido propició un acercamiento entre el alto mando y los soldados en primera línea, fortaleciendo la moral, la cohesión institucional y el sentido de pertenencia. Reafirmó que cada integrante de las Fuerzas Armadas es esencial para el cumplimiento de la misión constitucional.

El Ministerio de Defensa reafirma su compromiso de supervisar la zona fronteriza

Con esta visita, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso de supervisar la zona fronteriza, fortalecer la coordinación institucional y mantener un liderazgo cercano a las tropas, en reconocimiento a su servicio y compromiso con la defensa de la patria. de manera continua.