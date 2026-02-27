Palabras del Presidente de Color Visión, Domingo Bermúdez a Mariasela Álvarez

Reiteró que «La Casa del Talento Dominicano» siempre tendrá sus puertas abiertas para ella, calificando su salida no como un adiós definitivo, sino como el cierre de un ciclo exitoso

En la reciente despedida de Mariasela Álvarez de la televisión dominicana, el Presidente de Color Visión, Domingo Bermúdez, dedicó unas emotivas palabras grabadas en video para honrar su trayectoria de 14 años en el canal.

Expresó su profundo agradecimiento a Mariasela por haber elegido a Color Visión como su hogar durante los últimos 14 años, subrayando que su programa se convirtió en un pilar de contenido de valor para la familia dominicana.

Resaltó su integridad, su capacidad para conectar con la audiencia y su rol como una de las voces más influyentes y respetadas de la comunicación en el país.

Reiteró que «La Casa del Talento Dominicano» siempre tendrá sus puertas abiertas para ella, calificando su salida no como un adiós definitivo, sino como el cierre de un ciclo exitoso.