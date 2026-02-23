Pacientes que regresan de la muerte: Testimonio Dr. José Joaquín Puello y Dr. José Norberto

Ambos médicos han sido testigos de pacientes que han «regresado» de la muerte clínica, narrando sus impresiones y las de los pacientes.

Los doctores José Joaquín Puello, neurocirujano, y José Norberto, cirujano cardiotorácico, comparten sus experiencias con pacientes que han regresado de la muerte. Abordan cómo la medicina ha evolucionado para permitir la recuperación de personas que han cruzado el umbral de la muerte.

El Dr. Puello relata el caso de un joven que «murió» y fue resucitado tres veces tras caídas con hematomas subdurales, sin recordar nada de las experiencias de muerte. El Dr. Norberto comparte el caso de la señora Pam Reynolds, quien, durante una cirugía compleja, tuvo una ECM detallada, describiendo elementos de la operación y el entorno que no debería haber conocido.