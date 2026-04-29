¡El talento joven dominicano vuelve a brillar a nivel internacional! El Colegio San Judas Tadeo se corona campeón de la First Lego League 2026, llevándose el máximo galardón de esta prestigiosa competencia de robótica interescolar.

Con un proyecto innovador y un desempeño impecable en la pista, los estudiantes aseguraron su pase directo para representar a la República Dominicana en el torneo mundial que se celebrará en la ciudad de Boston. Descubre en esta nota todos los detalles de este gran logro tecnológico que llena de orgullo a todo el país.

El triunfo de los «SJT Dolphins» en la temporada UNEARTHED

Las instalaciones del Carol Morgan School sirvieron de escenario para una de las competencias interescolares más emocionantes del año. Durante la jornada de la FIRST LEGO League (FLL) 2026, que este año llevó por temática «UNEARTHED» (Desenterrado), los estudiantes del Colegio San Judas Tadeo demostraron su dominio absoluto en programación, diseño de robótica y pensamiento crítico.

El equipo galardonado, los SJT Dolphins, impresionó a los jueces no solo con el desempeño de su robot en las misiones de la pista, sino con su innovador proyecto de investigación. Sus propuestas se centraron en la exploración arqueológica sostenible, creando soluciones creativas orientadas a la preservación del patrimonio cultural a través de recursos tecnológicos avanzados.

Este nivel de excelencia y el sólido trabajo en equipo fue lo que les valió alzarse con el máximo galardón del evento, dejando en claro que son la nueva promesa de la robótica nacional.

Récord de participación: Un impulso a la educación STEM

El evento de este año dejó una gran lección: el interés por la tecnología está creciendo a pasos agigantados en la República Dominicana. La edición 2026 de la FIRST LEGO League contó con una participación masiva que refleja el compromiso del sistema educativo con las ciencias:

60 centros educativos en total: Uniendo a estudiantes de distintas provincias.

Uniendo a estudiantes de distintas provincias. Diversidad educativa: Participaron 27 escuelas del sector público y semipúblico, demostrando la democratización del acceso a la tecnología, junto a 33 colegios privados.

Participaron 27 escuelas del sector público y semipúblico, demostrando la democratización del acceso a la tecnología, junto a 33 colegios privados. Desarrollo integral: La competencia obligó a los jóvenes a poner en práctica valores fundamentales de la FLL (Core Values) como el descubrimiento, la inclusión y la diversión.

Próximo destino: Boston

Este triunfo no es solo un trofeo para las vitrinas del colegio; es un pasaporte directo a las grandes ligas. Gracias a este logro, los SJT Dolphins serán los encargados de llevar la bandera tricolor a la competencia internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo en Boston, Estados Unidos, este próximo mes de junio.

La First Lego League se sigue posicionando como la plataforma ideal para impulsar el talento joven dominicano, conectando el aprendizaje con la innovación y el propósito. Con el respaldo de entidades públicas y privadas, eventos como este preparan a la nueva generación para ser los líderes tecnológicos del mañana.

En definitiva, la noticia de que el Colegio San Judas Tadeo se corona campeón de la First Lego League 2026 es un motivo de celebración para toda la República Dominicana. El esfuerzo, la creatividad y la disciplina demostrada por el equipo SJT Dolphins nos recuerda que cuando se invierte en la educación STEM, no hay límites para nuestros jóvenes. Ahora, todas las miradas están puestas en su próximo gran reto en Boston, donde estamos seguros de que pondrán el nombre del país por todo lo alto.