Onamet pronostica chubascos aislados

Conforme transita la débil vaguada sobre el territorio dominicano, dicha actividad de precipitaciones se replicará en Monte Plata, Santo Domingo, Duarte, Samaná, y María Trinidad Sánchez

Ligeros incrementos nubosos con algunos chubascos aislados estarán ocurriendo, durante las horas matutinas, sobre La Altagracia, El Seibo, La Romana y Hato Mayor, debido a la incidencia de una débil vaguada. Para la tarde, conforme transita la débil vaguada sobre el territorio dominicano, dicha actividad de precipitaciones se replicará en Monte Plata, Santo Domingo, Duarte, Samaná, y María Trinidad Sánchez. En horas de la noche, se esperan en San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Peravia, entre otras provincias del litoral caribeño.

Mañana jueves, tendremos un cambio en la dirección del viento, tornándose de este/sureste, lo que favorecerá un ligero incremento en las temperaturas y en la humedad. En cuanto a las precipitaciones, durante la tarde, se esperan algunos chubascos débiles hacia Monte Plata, Hato Mayor, Santo Domingo (especialmente Santo Domingo Norte), Monseñor Nouel y La Vega, producto del acercamiento de una vaguada asociada a un sistema frontal.

La temperatura se mantendrá bastante agradable debido a la época del año y al flujo de viento fresco del noreste, principalmente en zonas montañosas y en horario matutino y nocturno. Además, con la ocurrencia de nieblas o neblinas, durante las primeras horas de la mañana en zonas montañosas y algunos valles del interior del país.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones, con algunos chubascos aislados en horas de la tarde.

Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones, con algunos chubascos aislados en horas de la tarde.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones, con algunos chubascos aislados en horas de la tarde.

Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones, con algunos chubascos aislados en horas de la tarde.

Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.

Resumen: incrementos nubosos con chubascos aislados, debido a la incidencia de una débil vaguada, sobre localidades de La Altagracia, El Seibo y La Romana en horas matutinas. Para la tarde y noche, sobre Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, entre otras. Temperaturas frescas y agradables, especialmente en zonas de montañas.