Onamet prevé un cielo soleado

Recuerde tomar agua, vestir ropa ligera de colores claros, evitar el sol por periodos prolongados sin la debida protección, busque lugares frescos y ventilados para mitigar las temperaturas calurosas.

La incidencia de un sistema anticiclónico estará limitando las formaciones nubosas en las horas matutinas, generando a nivel nacional, un cielo soleado, poco nuboso y con escasas precipitaciones.

En la tarde, los chubascos locales con tronadas distanciadas y aisladas ráfagas de viento, ocurrirán en algunas localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Pedernales, Independencia, Santiago Rodríguez, Dajabon ,San Juan y Elías Piña.

Actividad ciclónica actualizada en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México o América:

Seguimos monitoreando la tormenta tropical Jerry, localizada en la noche de hoy, a unos 380 km al este/sureste al este/sureste de las islas de Sotavento del norte, con vientos máximos sostenidos de 100 kph. Se desplaza hacia el oeste/noroeste a 30 kph. Por su posición geográfica, estamos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema meteorológico.

Recuerde tomar agua, vestir ropa ligera de colores claros, evitar el sol por periodos prolongados sin la debida protección, busque lugares frescos y ventilados para mitigar las temperaturas calurosas.

Distrito Nacional: leves aumentos nubosos las primeras horas de la noche.

Santo Domingo Norte: ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados hasta las primeras horas de la noche.

Santo Domingo Este: nubes aisladas con leves aumentos nubosos.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas con ligeros aumentos nubosos.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Resumen: aguaceros dispersos con tronadas distanciadas y aisladas ráfagas de viento, especialmente sobre las regiones: norte, noreste, Cordillera Central y zona fronteriza por la humedad dejada por una onda tropical y la orografía local…Temperaturas calurosas… A partir de mañana el oleaje estará anormal en la costa Atlántica (ver pronostico marino)-