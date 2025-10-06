OGTIC presenta plataforma ALFA: herramienta tecnológica para fortalecer la protección animal en República Dominicana

Una innovadora plataforma digital que unificará a todas las instituciones vinculadas a la aplicación de la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.

Santo Domingo, D.N. – Lunes 6 de octubre de 2025. En el marco del Animal Fest República Dominicana 2025, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) presentó oficialmente el proyecto Alerta, Localización, Fuerza y Acción (ALFA), una innovadora plataforma digital que unificará a todas las instituciones vinculadas a la aplicación de la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.

El lanzamiento estuvo encabezado por Edgar Batista, director general de la OGTIC, quien explicó que ALFA será una herramienta integral que permitirá una respuesta rápida, coordinada y efectiva ante situaciones de maltrato, abandono o emergencia animal, fortaleciendo la capacidad del Estado y de la ciudadanía para actuar en tiempo real.

Batista destacó que esta plataforma surge a raíz de una propuesta de la periodista y activista social Lorenny Solano, presidenta de la Fundación LASO, con el objetivo de modernizar la gestión de casos de protección animal y conectar de manera inmediata a los ciudadanos con las autoridades competentes.

“ALFA representa un gran paso de transformación digital aplicada al bienestar animal. A través de esta herramienta, los ciudadanos podrán alertar en tiempo real sobre animales en peligro, y las instituciones podrán actuar con mayor rapidez, transparencia y eficiencia”, señaló el director de la OGTIC.

Una aplicación para salvar vidas

El núcleo del proyecto es una plataforma de alerta ciudadana y respuesta rápida, diseñada para reportar animales en peligro, extraviados, atropellados, maltratados o en situación de abandono. A través de ella, los usuarios podrán generar reportes geolocalizados, enviar fotos o videos, y comunicarse directamente con los organismos competentes y rescatistas cercanos.